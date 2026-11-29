Harry herceg titokban találkozott III. Károly királlyal - a jelentések szerint ez volt az első alkalom, mióta családjával visszaköltözött Nagy-Britanniába.

Titokban találkozott Károly király fiával, Harry herceggel. Fotó: Steve Parsons / PA Wire

Titokban találkozott Károly király fiával, Harry herceggel

A hírek szerint a 78 éves uralkodó a múlt hónapban hívta meg legkisebb fiát, hogy töltsenek együtt egy kis időt a skóciai Balmoral birtokon. A Sun on Sunday információi alapján az apa-fia találkozón sem Kamilla királyné, sem Harry felesége, Meghan Markle, sem pedig a gyermekeik nem vettek részt. Úgy tudni, ez volt az első négyszemközti találkozójuk azóta, hogy a 42 éves Harry hat év után Kaliforniából hazatért, és mindössze a negyedik alkalom, hogy látták egymást a király 2023-as koronázása óta - írja a The Independent.

Sussex hercege az elmúlt hónapokban nyilvánosan is beszélt arról, hogy szeretne kibékülni a családjával, miután 2020-ban drámai körülmények között hátat fordított királyi kötelezettségeinek, és elköltözött családjával.

Az október 17-i hétvégén lezajlott látogatást egészen mostanáig titokban tartották. Károly állítólag az 50 ezer hektáros aberdeenshire-i birtokon található Birkhall nevű rezidenciáján tartózkodott. Arról nem szivárogtak ki részletek, mi hangzott el a találkozón, de egy bennfentes így nyilatkozott a lapnak: "Megvan a szándék arra, hogy jó viszonyban maradjanak."

Mindez azután történt, hogy Harry, Meghan és gyermekeik júliusban - egy hónappal a Nagy-Britanniába való visszaköltözésük előtt - találkoztak a királlyal és a királynéval Highgrove-ban. A palota magánjellegű családi eseményként jellemezte a király gloucestershire-i magánbirtokán tartott összejövetelt, amelyen Károly több mint négy év után először látta személyesen az unokáit, a hétéves Archie-t és az ötéves Lilibetet.