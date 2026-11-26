Katalin hercegné minden eddiginél személyesebb oldalát mutatja meg a BBC november 29-én debütáló, Heal (Gyógyulás) című dokumentumfilmjében. A walesi hercegné a hétfő este nyilvánosságra hozott újabb előzetesben arról beszélt, hogy a daganatos betegség nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megváltoztatta – számolt be róla a Daily Star és az ITV News.

Katalin hercegné megrendítő vallomást tett - Fotó: TOBY MELVILLE / AFP

Saját halandóságával is szembesült Katalin hercegné

A 44 éves hercegné szerint a műtéteken és a nehéz kezeléseken túl a betegségnek sokkal mélyebb következményei is vannak.

"Amikor szembesülsz a saját halandóságoddal, el kell fogadnod, hogy az élet nem végtelen"

– fogalmazott Katalin hercegné.

Vilmos herceg felesége arról is beszélt, hogy a súlyos betegség sebezhetőbbé, ugyanakkor nyitottabbá és érzékenyebbé teheti az embert. Úgy véli, egy ilyen megrázó tapasztalat után rendkívül nehéz visszatérni a korábbi életünkhöz.

A dokumentumfilmmel azt szeretné bemutatni, hogy mit jelent a gyógyulás a diagnózison és az orvosi kezeléseken túl.

Megható pillanatokat örökítettek meg a királyi családról

A félórás dokumentumfilm Katalin hercegné különleges vállalkozását is bemutatja. A hercegné 24 órán belül megmászta Skócia, Anglia és Wales legmagasabb hegycsúcsát. Útja során olyan emberekkel is találkozott, akik maguk is súlyos betegséggel küzdöttek.

A film egyik legmeghatóbb jelenetében a kihívást teljesítő hercegnét férje, Vilmos herceg, valamint három gyermekük, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg öleli át.

Katalin korábban arról is beszélt, mennyire fontos, hogy életünk legnehezebb időszakaiban ne maradjunk egyedül.

Katalin hercegné életét örökre megváltoztatta a rák

A brit királyi család tagja 2024 márciusában jelentette be, hogy daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. A hercegné hónapokon keresztül kemoterápiás kezelésben részesült, majd 2025 januárjában közölte, hogy betegsége remisszióban van. A daganat pontos típusát mindmáig nem hozta nyilvánosságra.

Katalin azóta fokozatosan visszatért királyi kötelezettségeihez, nemrég pedig férjével Indiába is elutazott.