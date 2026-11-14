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Gyász: elhunyt a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Katus Attila

„Néha előtör a fájdalom” – Még mindig nem tudta teljesen feldolgozni édesapja elvesztését Katus Attila

45 perce
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Fizikai és lelki megpróbáltatásokkal teli évet tudhat maga mögött a népszerű sportember. Katus Attila az Origónak vallott először ilyen őszintén édesapja elvesztéséről, a hullámokban rátörő gyászról és a nagy váltásról, amire 53 évesen elszánta magát.
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Katus Attilagyásztáborutazás

Intenzív, fizikai és szellemi kihívásokkal teli évet tudhat maga mögött Katus Attila. A népszerű sportember és életmód-tanácsadó az Origónak adott exkluzív évértékelő interjújában őszintén mesélt az elmúlt hónapok küzdelmeiről, a végéhez közeledő négyéves házépítésről, népszerű táborairól, valamint arról a mély gyászról, amellyel édesapja januári elvesztése óta kell nap mint nap megküzdenie.

Katus Attila lassan egy éve gyászol.
Katus Attila édesapja halála óta is aktívan él, de olykor még eszébe jut a felfoghatatlan tragédia napja (Fotó: Bors)

Katus Attila gyásza hullámzó

A mindennapok sikerei mögött ott húzódik az év legfájdalmasabb pontja. Édesapja tavaly karácsonykor betegedett meg, és január elején hunyt el, a veszteség emléke pedig az ünnepi időszak közeledtével különösen mély nyomot hagy a lelkében. Katus Attila elképesztő nyíltsággal beszélt arról, hogy ezt a fájdalmat igazából teljesen feldolgozni nem lehet, az ember csupán megtanul együtt élni vele.

Ez egy nagyon érdekes érzés, ahogy hullámokban visszatér, és egy elvonási tünet, hogy tisztában vagyok vele: ő nincsen, ő nem létezik már, és már sosem lesz, és hogy vajon valamilyen formában lesz-e még kapcsolódásom hozzá

 – vallotta be meghatottan. A gyász nemcsak benne élénkül fel újra és újra, de a fókuszát is teljesen átírta: most édesanyjára figyel, akivel édesapja több mint ötven éven át alkotott elválaszthatatlan egységet: „Nekik a közös életük olyan volt, mintha össze lettek volna nőve, így az ő élete most még inkább elakadt, ezért próbálom jobb kedvre deríteni, és amiben csak tudok, a családdal összetartóan segíteni” – tette hozzá. A karácsony közeledtével a tavalyi év végi tragédia emléke fanyarul tör elő: „Jól viseltem ezt az egész történetet, inkább el tudtam fogadni, de mégsem teljesen, mert néha előtör ez a fájdalom. Közel van az évforduló, és nagyon hiányzik.”

Katus Attila táborai még mindig nagy sikernek örvendenek.
Katus Attila táborai nem álltak le idén sem (Fotó: Bors)

Az utolsó kört futja az építkezésben

A lelki megpróbáltatások közepette a munka és az építkezés jelentette számára a legfőbb kapaszkodót, még ha ez óriási fizikai megterheléssel is járt. A lassan négy éve tartó építkezése már a célegyenesbe fordult: „Karnyújtásnyira van a vége, alapvetően hetekben mérhető már csak a munka, ami visszavár, és úgy érzem, mintha egy hosszú maratoni futás után most értem volna be a stadionba, és az utolsó kört futom” – fogalmazott. Bár a nyarat pihenésre szánta, a rengeteg felkérés átírta a terveit. 53 évesen azonban már érzi, hogy váltania kell.

A jövőben az olyan nagy horderejű, óriási fizikai igénybevételt követelő projekteket már nem fogom csinálni, hanem egy picikét egy másik dimenzióba lépek át.

Kántó már 11 éves

A nehézségek ellenére Attila élete tele van szeretettel, alkotásvággyal és céllal. Itthoni és külföldi táborai – köztük a hétvégi bükfürdői megmozdulás – továbbra is rendkívül népszerűek. „Egy olyan közösséget építek, amire nagyon nagy igény van, mert sok ember magányos, kevés a program, nálunk pedig jók az energiák, és jó irányba tereljük egymást” – mesélte lelkesen. Emellett 11 és fél éves kutyájáról, Kántóról is mérnöki pontossággal gondoskodik: félévente teljes körű szűrésre viszi, hogy megelőzze a bajokat.

Az 53 éves sportoló rendkívüli bölcsességgel tekint az életére: „Összességében jól vagyok, és nagyon hálás vagyok az életemnek, pláne ilyen esetben, amikor az ember nem a hiányt érzi, hanem arra fókuszál, amit az élettől kaphat.”

 

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