„Néha előtör a fájdalom” – Még mindig nem tudta teljesen feldolgozni édesapja elvesztését Katus Attila

Intenzív, fizikai és szellemi kihívásokkal teli évet tudhat maga mögött Katus Attila. A népszerű sportember és életmód-tanácsadó az Origónak adott exkluzív évértékelő interjújában őszintén mesélt az elmúlt hónapok küzdelmeiről, a végéhez közeledő négyéves házépítésről, népszerű táborairól, valamint arról a mély gyászról, amellyel édesapja januári elvesztése óta kell nap mint nap megküzdenie.

Katus Attila édesapja halála óta is aktívan él, de olykor még eszébe jut a felfoghatatlan tragédia napja (Fotó: Bors)

Katus Attila gyásza hullámzó

A mindennapok sikerei mögött ott húzódik az év legfájdalmasabb pontja. Édesapja tavaly karácsonykor betegedett meg, és január elején hunyt el, a veszteség emléke pedig az ünnepi időszak közeledtével különösen mély nyomot hagy a lelkében. Katus Attila elképesztő nyíltsággal beszélt arról, hogy ezt a fájdalmat igazából teljesen feldolgozni nem lehet, az ember csupán megtanul együtt élni vele.

Ez egy nagyon érdekes érzés, ahogy hullámokban visszatér, és egy elvonási tünet, hogy tisztában vagyok vele: ő nincsen, ő nem létezik már, és már sosem lesz, és hogy vajon valamilyen formában lesz-e még kapcsolódásom hozzá

– vallotta be meghatottan. A gyász nemcsak benne élénkül fel újra és újra, de a fókuszát is teljesen átírta: most édesanyjára figyel, akivel édesapja több mint ötven éven át alkotott elválaszthatatlan egységet: „Nekik a közös életük olyan volt, mintha össze lettek volna nőve, így az ő élete most még inkább elakadt, ezért próbálom jobb kedvre deríteni, és amiben csak tudok, a családdal összetartóan segíteni” – tette hozzá. A karácsony közeledtével a tavalyi év végi tragédia emléke fanyarul tör elő: „Jól viseltem ezt az egész történetet, inkább el tudtam fogadni, de mégsem teljesen, mert néha előtör ez a fájdalom. Közel van az évforduló, és nagyon hiányzik.”

Katus Attila táborai nem álltak le idén sem (Fotó: Bors)

Az utolsó kört futja az építkezésben

A lelki megpróbáltatások közepette a munka és az építkezés jelentette számára a legfőbb kapaszkodót, még ha ez óriási fizikai megterheléssel is járt. A lassan négy éve tartó építkezése már a célegyenesbe fordult: „Karnyújtásnyira van a vége, alapvetően hetekben mérhető már csak a munka, ami visszavár, és úgy érzem, mintha egy hosszú maratoni futás után most értem volna be a stadionba, és az utolsó kört futom” – fogalmazott. Bár a nyarat pihenésre szánta, a rengeteg felkérés átírta a terveit. 53 évesen azonban már érzi, hogy váltania kell.