Király Linda őszintén vallott a múltjáról: „Sokkoló és nagyon nehéz időszak volt”

Király Linda életében a zene mindig több volt egyszerű hivatásnál: kapaszkodót, önkifejezést és biztonságot jelentett számára. Az énekesnő Amerikában született, művészcsaládban nőtt fel, és már egészen fiatalon kiderült, hogy különleges hanggal áldotta meg a sors. Bár eredetileg nem tudatosan készült a zenei pályára, tehetsége hamar utat tört magának, később pedig Magyarországon is az ismert előadók közé emelkedett. Karrierje során több országban dolgozott, világhírű zenészekkel került kapcsolatba, és olyan tapasztalatokat szerzett, amelyek máig meghatározzák a gondolkodását. Az elmúlt években Linda számára a belső egyensúly megtalálása is fontos feladattá vált. Ma már tudatosan figyel arra, hogy ne csupán a szakmai sikerek, hanem a lelki békéje is meghatározza a mindennapjait. A zenében továbbra is otthon van, ráadásul most új alkotói időszakot él, amelyben párjával közösen is dolgozik. A jövőre izgalmas tervekkel tekint, miközben igyekszik megélni a jelent, és elfogadni, hogy az ember egész életében tanulhat önmagáról.
Király Linda fiatalon vonzódott már a zenéhez
Origo: Amerikában születtél, és gyerekkorodban már hamar kiderült, hogy különleges kapcsolatod van a zenével. Milyen emlékeket őrzöl ebből az időszakból?
Király Linda: Mindig egy kicsit különc gyerek voltam, sokáig kerestem a helyemet. Aztán elkezdtem a sulikórusba járni, és a kórustanárom felfigyelt a hangomra. A szüleim mindketten zenészek voltak, ezért pontosan tudták, mennyi bizonytalansággal jár ez a pálya, és inkább valamilyen biztos szakmát képzeltek el nekünk. Én azonban titokban, a hátuk mögött kezdtem énekórákra járni. Klasszikus énektechnikát tanultam, és tizenkét éves koromban már komolyabban foglalkoztam az énekléssel.
Origo: Mikor érezted először, hogy valóban lehet jövőd a zenei pályán?
K. L.: Az énektanárom benevezett egy versenyre, amit megnyertem. A díj az volt, hogy felléphettem a New York-i Carnegie Hallban. Amikor erre meghívtam a szüleimet, akkor értették meg igazán, hogy komolyan gondolom a zenét. Később bekerültem a Juilliard előkészítő iskolájába is: hatszáz gyerek közül mindössze kettőt választottak ki, és abban az évben én voltam az egyik. Ott végre úgy éreztem, megtaláltam a közegemet, hiszen hasonló művészlelkek vettek körül.
Origo: Aztán édesanyád betegsége miatt az egész család Magyarországra költözött. Milyen volt ilyen fiatalon gyökeresen új életet kezdeni?
K. L.: Sokkoló és nagyon nehéz időszak volt. A testvéreimmel nem beszéltünk jól magyarul, írni és olvasni sem tudtunk, ráadásul egy teljesen új kultúrába kellett beilleszkednünk, miközben az édesanyánkért aggódtunk. Eredetileg csak egy évre jöttünk volna haza, de anyukám állapota fokozatosan javult, és végül itt maradtunk. Utólag úgy érzem, a hazaköltözés az ő gyógyulásában is fontos szerepet játszott.
Origo: Megfordult valaha a fejedben, hogy mi lett volna, ha Amerikában maradtok?
Nem igazán. Hiszek abban, hogy a dolgok okkal történnek, és nem véletlenül alakult így az életem. Magyarországon elindult a karrierem, Presser Gábor meghallott, majd megírta nekem a Szerelem utolsó vérig című dalt, emellett szerepelhettem Az Operaház Fantomja című musicalben, amiben a női főszereplő voltam, vagyis Christine. Viszont én nem tudatos karrierépítésként éltem meg ezt az időszakot: a zenébe menekültem, mert ott éreztem végre jól magam. A zene volt a védőburkom, miközben persze rengeteget dolgoztam is.
Origo: Később Amerikában is komoly lehetőségeket kaptál. Milyen élményekre emlékszel vissza a legszívesebben?
K. L.: Egy magyarországi koncertemen meghallgatott egy amerikai nő, aki a zenei szakmában dolgozott. Alig egy hónappal később már Kaliforniába utaztam, ahol többek között az En Vogue producereivel dolgozhattam. Később lemezszerződésem is lett, és fantasztikus zenészekkel találkozhattam. Chaka Khanhoz köthető szakemberekkel is dolgoztam, Eric Benét-tel pedig volt egy duettünk, amelyet Grammy-díjra is jelöltek. Amy Winehouse turnéján is felléptem. Hihetetlen élmények voltak ezek, amelyekre a mai napig büszkén gondolok. A menedzsmentemmel később adódtak problémák, de ez sajnos a zeneiparban másokkal is előfordul.
Király Linda családjában több tehetség is van
Origo: A testvéred, Király Viktor később szintén ismert énekes lett. Milyen érzés volt, amikor ő is elindult a zenei pályán?
K. L.: Nagyon örültem neki, mert végre nem éreztem magam egyedül ezen az úton. Én már korábban is biztattam Viktort, és mondtam a szüleimnek, hogy hallgassák meg, mert szerintem elképesztően tehetséges. Adtam neki CD-ket is, például Eric Benét lemezeit, mert figyeltem, milyen hangszínek állnak közel hozzá, és kikből tanulhatna. Én voltam a legboldogabb, amikor ő is rálépett erre a pályára.
Origo: A tehetségedet több műfajban is megmutattad, a klasszikus énekléstől az R&B-n át a gospelig. Melyik áll hozzád a legközelebb?
K. L.: Nehéz választani, mert mindegyikben van valami gyönyörű. A mai napig imádok klasszikus zenét énekelni, mert egészen másfajta szabadságot ad a hangomnak. Amikor Amerikában éltem, a Harlem Gospel Kórussal is énekeltem, és a gospel, a blues, a soul, valamint a rock szintén közel áll hozzám. Most a párommal és a Space Music csapatával olyan zenén dolgozunk, amely ezekből a hatásokból merít. Nagyon izgalmas zenei világ születik, és remélem, hamarosan a közönség is hallhatja.
Origo: Ha visszamehetnél az időben, változtatnál valamin, vagy üzennél valamit a fiatalabb önmagadnak?
Nem mennék vissza, mert hiszem, hogy minden okkal történik. Ha nem lettek volna az életemben a nehézségek és a buktatók, nem fejlődtem volna annyit az elmúlt években. Ezek a tapasztalatok sokszor kemények voltak, de rengeteget tanultam belőlük.
Király Linda párjával együtt dolgozik
Origo: Azt mondod, sokat fejlődtél az utóbbi időben. Mi segített abban, hogy közelebb kerülj önmagadhoz?
K. L.: Sok mindent kellett helyretennem magamban, egészen a gyerekkoromtól kezdve. Ez nem olyan folyamat, amelyben egyszer csak elérünk egy pontra, és onnantól minden tökéletes. Folyamatos munka, amelyben az önismeretnek, a meditációnak és a belső egyensúly megteremtésének nagyon fontos szerepe van. Minden nap tudatosan dolgozom azon, hogy megőrizzem a lelki békémet.
Origo: Most úgy érzed, jó időszakban vagy?
K. L.: Igen, most jó passzban vagyok. Igyekszem mindig a jelenre koncentrálni, megélni a mát, aztán szépen, lépésről lépésre haladni tovább. A fejlődés pedig soha nem ér véget, szerintem az utolsó lélegzetünkig tanulunk önmagunkról.
Origo: A magánéletedben is kiegyensúlyozottabb időszakot élsz. Milyen együtt dolgozni a pároddal?
K. L.: A Smithmusix produceri csapattal dolgozom, aminek az egyik tagja a párom. Nagyon jó vele dolgozni, de ő kemény. A stúdióban megmondja, mit gondol, és nem finomkodik. Ez ugyanakkor hasznos is, mert őszinte visszajelzéseket kapok tőle. Amikor vége a munkának, természetesen el tudjuk engedni a szakmai dolgokat, még ha néha a hazafelé vezető autóút kell is ahhoz, hogy átváltsunk a munkából a magánéletbe.
Origo: Esküvőről is beszélgettetek már?
K. L.: Igen, nézelődünk és gondolkodunk rajta, de egyelőre nincs semmi konkrétum. Nagyon jól vagyunk, boldogok vagyunk, és most rengeteg más feladatunk is van. Abban biztosak vagyunk, hogy Európában szeretnénk majd összeházasodni, vagy Magyarországon, vagy valahol máshol a kontinensen. A családot már felkészítettük arra, hogy egyszer majd utazniuk kell, de a részletek még nincsenek eldöntve.
Origo: Milyen tervekkel vágsz neki a következő időszaknak?
K. L.: Nagyon kreatív időszakban vagyok, sok új zenén dolgozom, és több projektem is készül, amelyekről egyelőre még nem szeretnék részleteket elárulni. A párommal közösen is folyamatosan alkotunk, és szeretnénk majd egy nagyobb koncertet is. Most azonban a stúdiómunka van a középpontban. Szeretek úgy haladni, hogy egyszerre egy lépésre koncentrálok, és hagyom, hogy a dolgok a maguk idejében álljanak össze.