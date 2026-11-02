Király Linda őszintén vallott a múltjáról: „Sokkoló és nagyon nehéz időszak volt”

Király Linda életében a zene mindig több volt egyszerű hivatásnál: kapaszkodót, önkifejezést és biztonságot jelentett számára. Az énekesnő Amerikában született, művészcsaládban nőtt fel, és már egészen fiatalon kiderült, hogy különleges hanggal áldotta meg a sors. Bár eredetileg nem tudatosan készült a zenei pályára, tehetsége hamar utat tört magának, később pedig Magyarországon is az ismert előadók közé emelkedett. Karrierje során több országban dolgozott, világhírű zenészekkel került kapcsolatba, és olyan tapasztalatokat szerzett, amelyek máig meghatározzák a gondolkodását. Az elmúlt években Linda számára a belső egyensúly megtalálása is fontos feladattá vált. Ma már tudatosan figyel arra, hogy ne csupán a szakmai sikerek, hanem a lelki békéje is meghatározza a mindennapjait. A zenében továbbra is otthon van, ráadásul most új alkotói időszakot él, amelyben párjával közösen is dolgozik. A jövőre izgalmas tervekkel tekint, miközben igyekszik megélni a jelent, és elfogadni, hogy az ember egész életében tanulhat önmagáról.

Király Linda már gyerekkorában is kitűnt a tehetségével (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Király Linda fiatalon vonzódott már a zenéhez

Origo: Amerikában születtél, és gyerekkorodban már hamar kiderült, hogy különleges kapcsolatod van a zenével. Milyen emlékeket őrzöl ebből az időszakból?

Király Linda: Mindig egy kicsit különc gyerek voltam, sokáig kerestem a helyemet. Aztán elkezdtem a sulikórusba járni, és a kórustanárom felfigyelt a hangomra. A szüleim mindketten zenészek voltak, ezért pontosan tudták, mennyi bizonytalansággal jár ez a pálya, és inkább valamilyen biztos szakmát képzeltek el nekünk. Én azonban titokban, a hátuk mögött kezdtem énekórákra járni. Klasszikus énektechnikát tanultam, és tizenkét éves koromban már komolyabban foglalkoztam az énekléssel.

Origo: Mikor érezted először, hogy valóban lehet jövőd a zenei pályán?

K. L.: Az énektanárom benevezett egy versenyre, amit megnyertem. A díj az volt, hogy felléphettem a New York-i Carnegie Hallban. Amikor erre meghívtam a szüleimet, akkor értették meg igazán, hogy komolyan gondolom a zenét. Később bekerültem a Juilliard előkészítő iskolájába is: hatszáz gyerek közül mindössze kettőt választottak ki, és abban az évben én voltam az egyik. Ott végre úgy éreztem, megtaláltam a közegemet, hiszen hasonló művészlelkek vettek körül.