Király Linda megható vallomása Quincy Jones-ról: húsz éve őrzi a legendás zenész egyetlen mosolyának emlékét

2024. november 3-án, 91 éves korában hunyt el Quincy Jones, a zenetörténelem egyik legnagyobb hatású producere, zeneszerzője. A 28 Grammy-díjjal elismert legenda olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Frank Sinatra, Ray Charles és Michael Jackson, akivel többek között a Thriller albumot is összehozták. A zeneipar egyik legbefolyásosabb alakja azonban nem csupán a világhírű előadókra figyelt: a fiatal Király Linda is megtapasztalhatta kivételes emberségét. Az énekesnő pályafutásának egyik legfontosabb időszakában ismerte meg a legendát, akinek személyisége, életigenlése és a zene iránti olthatatlan szenvedélye mély nyomot hagyott benne. Jones halálának második évfordulóján Linda az Origónak idézte fel emlékeit, és azt is elárulta, mit tanult tőle, amit azóta sem felejtett el.
Király Linda: „A lelkét kitöltötte a zene iránt érzett olthatatlan szeretete”
Origo: Quincy Jones a világ legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt, mégis volt ideje és figyelme rád is. Emlékszel olyan pillanatra, amikor nem a legendás zenei producert, hanem az embert láttad benne? Milyen volt Quincy Jones akkor, amikor nem figyelte a világ?
Király Linda: Quincy Jones egy életigenlő, az életet rajongásig szerető ember volt. Minden egyes pillanatot élvezett, és a lelkét kitöltötte a zene iránt érzett olthatatlan szeretete.
Fantasztikus volt látni, hogy ez a tűz még idős korában sem csitult benne.
Megtanultam tőle, hogyan is kell derűvel kezelni, elfogadni és megérteni az életben adódó nehéz helyzeteket, sőt pofonokat. Jó példával járt elöl...
Origo: Ha egyetlen estére újra leülhetnél vele beszélgetni, mi lenne az az egy kérdés, amit életében soha nem tettél fel neki, és amit ma már talán bánsz?
Király Linda: Vissza is utalnék mindjárt az előző válaszomra! Mert pontosan ez az, amit meg kellett volna kérdeznem tőle, amikor lehetőségem nyílt rá. Hogy pontosan mit kell tennem azért, hogy az egész életemben meg tudjam őrizni azt a rajongást, amit a zene iránt érzek. És hogy miként lehet állandóan fókuszáltnak maradni, még a nehezebb időszakokban is.
Mert neki ez ment. Nagyon ment…
A sugárzó pozitivitását, azt nagyon irigyeltem tőle.
Quincy Jones egyetlen gesztusa húsz év után is erőt ad az énekesnőnek
Origo: Egy olyan ember elismerése, mint Quincy Jones, egyszerre lehet hatalmas ajándék és óriási teher. Volt olyan mondata, tanácsa vagy gesztusa, amely akkor talán jelentéktelennek tűnt, de évekkel később egészen más értelmet nyert az életedben?
Király Linda: Amikor először találkoztam Quincy Jonesszal, éppen csak aláírtam a szerződésemet Doug Morrisszal, az Universal Music Group elnök-vezérigazgatójával. Utána tartottak egy kis összejövetelt, ahol megjelent ő is. Látta rajtam, hogy rettenetesen zavarban voltam. Sőt, igazából kényelmetlenül éreztem magam. Odalépett hozzám, a vállamra tette a kezét, és csak elmosolyodott.
Abból a mosolyból pedig olyan nyugalom áradt, ami azonnal átragadt rám is.
Az azóta eltelt húsz évben számtalan alkalommal jutott eszembe ez a pillanat és ez a gesztus, és sokszor segített is megnyugodnom egy-egy nehezebb helyzetben.