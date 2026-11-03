Király Linda megható vallomása Quincy Jones-ról: húsz éve őrzi a legendás zenész egyetlen mosolyának emlékét

Király Linda: „A lelkét kitöltötte a zene iránt érzett olthatatlan szeretete”

Origo: Quincy Jones a világ legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt, mégis volt ideje és figyelme rád is. Emlékszel olyan pillanatra, amikor nem a legendás zenei producert, hanem az embert láttad benne? Milyen volt Quincy Jones akkor, amikor nem figyelte a világ?

Király Linda: Quincy Jones egy életigenlő, az életet rajongásig szerető ember volt. Minden egyes pillanatot élvezett, és a lelkét kitöltötte a zene iránt érzett olthatatlan szeretete.

Fantasztikus volt látni, hogy ez a tűz még idős korában sem csitult benne.

Megtanultam tőle, hogyan is kell derűvel kezelni, elfogadni és megérteni az életben adódó nehéz helyzeteket, sőt pofonokat. Jó példával járt elöl...

Origo: Ha egyetlen estére újra leülhetnél vele beszélgetni, mi lenne az az egy kérdés, amit életében soha nem tettél fel neki, és amit ma már talán bánsz?

Király Linda: Vissza is utalnék mindjárt az előző válaszomra! Mert pontosan ez az, amit meg kellett volna kérdeznem tőle, amikor lehetőségem nyílt rá. Hogy pontosan mit kell tennem azért, hogy az egész életemben meg tudjam őrizni azt a rajongást, amit a zene iránt érzek. És hogy miként lehet állandóan fókuszáltnak maradni, még a nehezebb időszakokban is.

Mert neki ez ment. Nagyon ment…

A sugárzó pozitivitását, azt nagyon irigyeltem tőle.