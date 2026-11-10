A Kísértés: Totális depresszió telepedett a fiúk villájára a bulizó lányok miatt

Gábor, Máté és Sanya is olyan videókat látott, amelyek teljesen sokkolták őket. Zsombi azonban az egyetlen volt, aki megúszta a csalódást, mivel barátnője, Sári eddig semmi olyat nem csinált, amivel kiakasztotta volna barátját. A Kísértés többi férfi szereplőjének viszont kijárt a jóból, mivel mindhármójuk barátnője kiélvezte a kísértő fiúk közelségét. Gabriella, Petra és Bogi is legalább egy emberrel csókolózott, aminek láttán párjuk rendkívül maguk alatt voltak.

A Kísértés 2026-os évadából egy pár már hazaérkezett, viszont egy újabb csatlakozott, akiknél villámgyorsan indultak be az események (Fotó: Mediaworks)

A Kísértés szereplői letargiába kerültek

Már a hétfői ceremónián is érezni lehetett, hogy Gábort érintette legrosszabbul barátnője videója, és nem is tudta tovább magában tartani dühét.

Az a legkeményebb, hogy három napja vagyok itt és ő két napon keresztül ezt csinálta. Nekem kell ez a vágókép, minden kamera most ide figyeljen

– mondta Menyhárt Gábor, majd a medencébe dobta a barátnőjével közös karkötőjét.

Sokáig azonban ő sem idegeskedhetett a történteken, mivel ezek után nem sokkal ismét felvillant a piros lámpa, ami tovább dühítette a fiúkat. Már a kísértő lányok sem tudták ezt hova tenni és Csenge rendkívül kikelt magából. „Az, hogy ilyen gusztustalan kislányok vannak a másik oldalán, én már meg sem lepődök ezen” – fakadt ki a kísértő.

Sanya érezte, hogy Bogi miatt villant fel a piros lámpa (Fotó: TV2)

A Kísértés Sanyája nem tudta hova tenni az újabb piros lámpát

S*arok rá, nem érdekel. Kaptam már olyan választ, hogy ezzel már nem tudok mit kezdeni. Nyomják, villogtassanak végig. Már nincs olyan határ, amit át tudnak lépni, szerintem már új szabályokat gyártottak

– jegyezte meg Sanya.

Aztán érkezett a nagyobb meglepetés és megint felvillant a lámpa. „Nagyon meglepett, hogy ilyen gyorsan villant a következő. Nyilván próbálok arra gondolni, hogy ez nem Petra volt. Ha ő lett volna, akkor már kevés olyan határ van, ami nem lett most átlépve. Azzal már nem felém kellene elszámolnia, hanem maga és a családja felé” – mesélte Máté, aki még mindig bízik barátnőjében.

A holnapi adásban pedig majd kiderül, hogy a fiúk közül ki lesz az első, akinek megfordul a fejében a bosszúvágy.