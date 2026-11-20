25 rész után a végéhez ért A Kísértés 2026-os évada. A párosok még egyszer utoljára megnézhették párjuk videóját, majd utána találkozhattak egymással. Máté és Petra, illetve Zsombi és Sári nagyon örültek a találkozásnak, egy öleléssel és csókkal köszöntötték egymást, míg a másik két pár csendben ült le egymás mellé és nehezen tudtak egymás szemébe nézni. Ennek ellenére hárman is együtt szerettek volna hazajönni.
A Kísértés álompárja nem lepte meg a nézőket
Zsombi és Sári kapcsolata tűnt a műsor alatt a legbiztosabbnak, mivel egyikőjük sem lépett át olyan határt, amit a másik nem szeretett volna. Öltáncok voltak, de Zsombi ezen sem tudott kiakadni. Hetek után pedig boldogan fogadták egymást és már alig várták, hogy hazaérjenek.
Lánykérés, esküvő és gyönyörű gyerekeink is lesznek a jövőben. Nagyon szép dolgok várnak ránk otthon is
– jelentette ki Zsombi.
Ezek után mindketten egyértelműen kimondták, hogy együtt szeretnék elhagyni A Kísértés szigetét és innentől kezdve szerelmük csak még erősebb lett.
Máté és Petra sok mindenen mentek keresztül
Kijelenthető, hogy mindketten félreléptek, mivel Petra lefeküdt Bazsival, Máté pedig Zsófival. Ennek ellenére mindketten öleléssel és csókkal fogadták egymást és hosszú beszélgetés után meglepő döntést hoztak.
Biztos voltam benne, hogy nem fogsz megölelni és nem akarsz hozzám érni. Sokat elmond, hogy érzelmileg egyikünket sem tudták elcsábítani. Most a saját érzéseimre fogok hallgatni és akarok adni egy esélyt a közös jövőnknek
– jegyezte meg Petra.
Innentől pedig nem volt kérdés, hogy mi fog történni, mivel Máté végig tudta, hogy ő igent fog mondani. Ez pedig azt jelenti, hogy meg tudták bocsájtani a megcsalásokat és együtt utaztak haza a szigetről.
Gábor és Gabriella kapcsolata nagy fordulatot vett
Talán már minden néző elkönyvelte, hogy a páros szakítani fog A Kísértés végén, és ők is így ültek le egymással szemben. Az ő példájuk viszont tökéletesen mutatja, hogy az őszinte beszélgetésnek van eredménye. Még Kasza Tibinek is leesett az álla, amikor meghallotta Gábor vallomását.
Hű szeretnék lenni önmagamhoz és esélyt kell adnom arra, hogy meghallgassam őt. Én vele szeretnék hazamenni
– árulta el a fodrász.
„Oké, ezt nem láttam jönni” – mondta egyből a műsorvezető, aki ezek után nem jutott szavakhoz. Viszont mindeddig úgy tűnt, hogy mindegyik párosnak pozitívan záródhat A Kísértés műsora.
Sanya és Bogi történetének nem lett szép vége
„Veled nem éreztem magam annyira nőnek, mint a Dudu mellett három hétig” – mondta Bogi párjának. Sanyának ez volt az a pont, amikor már nem látott esélyt a közös jövőre. Ezzel pedig eldőlt, hogy nekik A Kísértéssel együtt a kapcsolatuk is véget ért, viszont Boginak egy újabb döntést is hoznia kellett. Duduval vagy egyedül szeretne hazamenni?
Megadom magamnak a boldogságra való lehetőséget, szóval szeretnék veled hazamenni
– mondta a kísértőnek Bogi, így eldőlt, hogy mással távozik a szigetről, mint akivel érkezett.
Ezzel pedig hivatalosan is véget ért A Kísértés 2026-os évada. Sanya lett az egyedüli, akinek párja vagy új szerelme nélkül kellett távoznia.