25 rész után a végéhez ért A Kísértés 2026-os évada. A párosok még egyszer utoljára megnézhették párjuk videóját, majd utána találkozhattak egymással. Máté és Petra, illetve Zsombi és Sári nagyon örültek a találkozásnak, egy öleléssel és csókkal köszöntötték egymást, míg a másik két pár csendben ült le egymás mellé és nehezen tudtak egymás szemébe nézni. Ennek ellenére hárman is együtt szerettek volna hazajönni.

A Kísértés sztárjainak döntésére mindenki számíthatott (Fotó: TV2)

A Kísértés álompárja nem lepte meg a nézőket

Zsombi és Sári kapcsolata tűnt a műsor alatt a legbiztosabbnak, mivel egyikőjük sem lépett át olyan határt, amit a másik nem szeretett volna. Öltáncok voltak, de Zsombi ezen sem tudott kiakadni. Hetek után pedig boldogan fogadták egymást és már alig várták, hogy hazaérjenek.

Lánykérés, esküvő és gyönyörű gyerekeink is lesznek a jövőben. Nagyon szép dolgok várnak ránk otthon is

– jelentette ki Zsombi.

Ezek után mindketten egyértelműen kimondták, hogy együtt szeretnék elhagyni A Kísértés szigetét és innentől kezdve szerelmük csak még erősebb lett.

A sorozatos megcsalások és bántó kijelentések ellenére együtt maradtak Petráék (Fotó: TV2)

Máté és Petra sok mindenen mentek keresztül

Kijelenthető, hogy mindketten félreléptek, mivel Petra lefeküdt Bazsival, Máté pedig Zsófival. Ennek ellenére mindketten öleléssel és csókkal fogadták egymást és hosszú beszélgetés után meglepő döntést hoztak.

Biztos voltam benne, hogy nem fogsz megölelni és nem akarsz hozzám érni. Sokat elmond, hogy érzelmileg egyikünket sem tudták elcsábítani. Most a saját érzéseimre fogok hallgatni és akarok adni egy esélyt a közös jövőnknek

– jegyezte meg Petra.

Innentől pedig nem volt kérdés, hogy mi fog történni, mivel Máté végig tudta, hogy ő igent fog mondani. Ez pedig azt jelenti, hogy meg tudták bocsájtani a megcsalásokat és együtt utaztak haza a szigetről.

Hiába később érkeztek, így is kiélvezték A Kísértés szigetét Gáborék, akik végül együtt utaztak haza (Fotó: TV2)

Gábor és Gabriella kapcsolata nagy fordulatot vett

Talán már minden néző elkönyvelte, hogy a páros szakítani fog A Kísértés végén, és ők is így ültek le egymással szemben. Az ő példájuk viszont tökéletesen mutatja, hogy az őszinte beszélgetésnek van eredménye. Még Kasza Tibinek is leesett az álla, amikor meghallotta Gábor vallomását.

Hű szeretnék lenni önmagamhoz és esélyt kell adnom arra, hogy meghallgassam őt. Én vele szeretnék hazamenni

– árulta el a fodrász.