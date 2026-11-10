Ebből szakítás lesz: rettentő kínos A Kísértés Sanyája a saját barátnője nevét is elfelejtette

Sanya és Bogi is arra készült, hogy a mostani videó után valószínűleg eléggé megváltozik a véleményük egymásról. Ez pedig így is történt, mivel Sanya végignézte, ahogy Bogi többször is megcsókolta Dudut, amíg a fiatal lány rájött, hogy párja a nevét sem tudja. A Kísértés sztárjainak egyre kevesebb az esélye arra, hogy együtt hagyják el a villákat, mivel mindketten olyanokat tettek, amiket nem lesz könnyű megbocsátani.

A Kísértés 2026-os évadában úgy tűnik, hogy Sanyáék kapcsolata is mélypontra került (Fotó: TV2)

A Kísértés Bogija teljesen kiakadt párjára

„Lehet menekülni, Pető Boglárka Fanni” – jegyezte meg a fiú villában Sanya, amit barátnőjének is lejátszottak a tábortűz ceremónián. Ekkor még senki sem sejtette, hogy ez lesz az a pont, ami a legrosszabbul esik a barátnőjének, az indokot pedig biztosan nem találták ki.

Az kiderült, hogy a nevemet sem tudja helyesen. Az a ciki abban, amit kimondott, hogy nem így hívnak hivatalosan. Pető Fanni Boglárka vagyok, szóval elgondolkodtam, hogy valójában ismer-e. Nem tudom hirtelen ezt hova tenni, de most nagyon ledöbbentem

– jelentette ki Bogi.

Sanya könnyen meglehet, hogy örökre elásta magát párja szemeiben, mivel a videóban emellett is bőven voltak olyan jelenetek, amik szakításra adhatnak okot.

VV Dudu elcsábította Bogit, amivel sikerült kiakasztania A Kísértés Sanyáját (Fotó: RTL)

Sári kimondta őszinte véleményét Sanyáról

Már a villába tartottak vissza a lányok, amikor ismét felmerült a téma A Kísértés szépfiújával kapcsolatban. Bogi elárulta, hogy a szembesítésre úgy érkezik majd meg, hogy bemutatkozik párjának és talán akkor sikerül megjegyezni a nevét. Sárinak pedig sokkal erősebb véleménye volt Bogi párjáról.

Sanya nálam a patkány szintet üti meg. Soha egyetlen nőtársamnak nem javasolnám, hogy egy ilyen alakkal legyen együtt

– árulta el Sári.

Sanya már teljesen eltemette a kapcsolatot, mivel Bogi videója után nem látja, hogy együtt távoznak A Kísértés szigetéről. „Nagyon csalódott vagyok és akkor szépen fogalmaztam. Én is csináltam dolgokat, de ez most nagyon kemény volt” – emelte ki hazafelé A Kísértés sztárja, utalva a lány Duduval való kapcsolatára és a közös karkötő levételére.

A következő adásban pedig majd kiderül, hogy innentől kezdve mennyire fog figyelni Sanya arra, hogy ne történjen semmi a villában, ami szakításra adhat okot.