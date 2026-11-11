A Kísértés: Sanya és Tina kapcsolata új szintre lépett

Sanya egy ideje Alexa helyett Tina felé kezdett közeledni, aki most új szintre emelte kapcsolatukat. Még mindig fáj neki, amit barátnője, Bogi tett A Kísértés előző hetén, viszont ő úgy döntött, hogy a búslakodás helyett inkább megpróbál közelebb kerülni választottjához. Tinának pedig egyáltalán nem volt ellenére az, hogy Sanya felszabadult mellette és megfeledkezett párjáról a másik oldalon.

A Kísértés 2026-os évadában Sanya már teljesen elengedte a kapcsolatát (Fotó: TV2)

A Kísértés Sanyája kizárta a külvilágot és Tinára összpontosított

A kísértő lány is kijelentette, hogy nagyon élvezi, amikor ennyire közel kerülnek egymáshoz és végre nem a szomorú Sanyát látja magával szemben. Bogi párja pedig úgy tűnik, végre teljesen elengedte magát és megpróbált ő is közeledni Tina felé.

A kezdetekben is hiányoztak az érintések és a női közelség, de a mai nap kezdtem ezt jobban érezni. Olyan, mintha Tina is jobban erőltetné ezt és ezzel semmi bajom nincsen. Bennem ezt pedig azt éreztette, hogy több teret kellene adnom neki. Nem akarok úgy hazamenni, hogy mi lett volna, ha

– jelentette ki Sanya, majd a lányok villájában egyből villant is egy piros lámpa.

Bogi egyből érezte, hogy az ő párja csinált valamit, mivel szerinte most kezdenek el érkezni a válaszcsapások a félrelépéseikre. Ezek alapján lottózni is elmehetne, mivel pontosan ez történt a másik oldalon.

A Kísértés Alexája kiakadt Sanya és Tina csókján (Fotó: Mediaworks)

Végre beindultak a kísértő lányok is

Az utóbbi időben leginkább csak a fiúk villájában villogott a lámpa, ám most úgy tűnik, a srácoknál is beindultak az események. Kasza Tibi közben bejelentkezett és elmondta, hogy a egy páros produkciót kell mindenkinek előadnia és nyilván itt is Sanya és Tina voltak a középpontban.

Az előadás végén egy érzelmes csók is elcsattant, aminek mindenki nagyon örült a villában. Alexa pedig összeomlott ezek után. „Lesokkolódtam. Nyilván nagyon rosszul esett. Ha így játszunk, akkor így játszunk. A csók után most viszont Sanyánál fogok aludni” – jelentette ki Alexa.

A mai részből nem derült ki, hogy vajon mennyire jön be Alexa terve. Ez majd a csütörtöki részből kiderül.