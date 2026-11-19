Csütörtök este véget ér A Kísértés 2026-os évada. A szereplők még egyszer utoljára megnézhetik kedveseik videóit, ahol az álomrandijukat mutatják meg. Hosszú idő után ismét találkozhatnak párjaikkal, viszont nem mindenkinek sikerült ez olyan boldogan, mint ahogyan azt a műsor előtt elképzelték volna. Megcsalások sorozata után nem is meglepő, azonban így is meglepő mondatok hangzanak el közöttük.

A Kísértés Gábora nagyon kiakadt, ám párja nem hunyászkodott meg előtte (Fotó: TV2)

A Kísértés késői érkezői között hatalmas vita alakult ki

Már a szerdai előzetesből kiderült, hogy Gábor és Gabriella szembesítése a vártnál is feszültebben sikerült.

Nem jutok szavakhoz. Arra nem vállalkoztam, hogy megd*gják a barátnőmet

– árulta el Gábor, miután végignézte barátnője álomrandiját.

A szerdai előzetesben ezek a mondatok hangzottak el a párosoktól, ám ennél még sokkal több mindenről is szó lesz közöttük.

A Kísértés Sanyáját kicsit sem érdekelte, hogy mi a helyzet a kísértő fiúval, akivel összemelegedett barátnője (Fotó: TV2)

A többiek találkozása sem volt felhőtlen

Sanya és Bogi között is volt bőven miatt megbeszélni, amit a pár férfi tagja ki is akadt. „Engem az érdekel, hogy benned milyen érzések vannak. Les*arom a Dudut” – hangzik el a műsorban. Bogit pedig az érdekelte a legjobban, hogy vannak-e valódi érzelmek párjában Tina iránt.

Máté és Petra kapcsolata tűnt a legmenthetetlenebbnek A Kísértés vége felé és a szembesítés során is kitértek az ujjazós sztorira és a Bazsival való együttlétre is. A megoldásra azonban még várniuk kell a nézőknek.

Mindenki álompárja pedig most is megnevettette Kasza Tibit, Zsombi meglepő kijelentést is tett barátnőjéről, Sáriról. „Egyszerűen csak azt érzem, hogy még egy ilyen csodálatos nőt sehol nem találok” – jelentette ki A Kísértés szereplője.

A szerdai előzetes alapján tehát a szembesítés pont olyan izgalmakat hoznak majd, mint amire a nézők is várnak.