A József Attila Színház jelentette be, hogy súlyos betegséget követően elhunyt Kiss Gábor. A színész a karrierje során olyan filmekben tűnt fel, mint az Egri csillagok, A kőszívű ember fiai vagy A beszélő köntös, szinkronhangként pedig több száz alkotásban hallhatták a nézők, ám a legtöbben talán mégis a Szomszédok című sorozatból ismerhették, amelyben Hável Imre iskolaigazgatót alakította. A színművész lánya, Sudár Gyöngyvér nemrég megszólalt az édesapja betegségéről és életének utolsó hónapjairól: ekkor elárulta, a színésznél tavaly nyáron diagnosztizáltak daganatot, amely miatt megműtötték, majd idén tavasszal ismét daganatot fedeztek fel, amit újabb operáció követett.

Megszólalt édesapja haláláról Kiss Gábor lánya / Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels (Képünk illusztráció)

Megszólalt édesapja haláláról Kiss Gábor lánya

Onnantól kezdve egy visszafordíthatatlan folyamat vette kezdetét, ágyban fekvő beteg lett

- mondta el a Blikknek az operaénekesnő, hozzátéve, az édesapjának a halálát megelőző két napban nem voltak fájdalmai, végig tiszta tudattal élte meg ezt az időszakot.

Nem szeretett volna kórházba kerülni, az volt a kívánsága, hogy a szerettei körében, otthon mehessen el. Édesanyám ápolta, aki mellett egy ápolónő segített. Anyu ott volt vele az utolsó pillanatban is, fogta a kezét, amikor édesapa szó szerint elaludt

- mondta el Gyöngyvér.

A színművész és felesége, Éva asszony hatvannégy évig éltek idilli és boldog házasságban, így a lányuk szerint a tragédia végtelenül lesújtotta az édesanyját, aki szó szerint azt érzi, elveszett a fél teste, a másik fele.

Hátborzongató volt számomra, hogy amikor meghalt apu, aznap este csak kapcsolgattam a tévét, és az egyik csatornán éppen egy Columbo-epizódot vetítettek, amelyben édesapa szinkronizált. Már nem volt velünk, de a hangja ott volt, betöltötte a szobát, és ahogy meghallottam, kirázott a hideg. Keserédes volt

- mondta el az operaénekesnő, majd elárulta, miként vesznek végső búcsút a színésztől.

A temetése szűk családi körben zajlik majd, a hamvait a Balatonba szórjuk, mert ott szeretett volna örök nyugalomra lelni. Decemberben azonban egy nyilvános szentmisét is tartunk a lelki üdvéért, amelynek a pontos időpontját a színház és a család közösségi oldalán is közzétesszük, hogy a kollégák és a tisztelői is elbúcsúzhassanak tőle.

Bár a karrierje során számtalan produkcióban feltűnt, sokak számára Kiss Gábor egy maradt Hável igazgatóval, még évekkel azután is, hogy 1999-ben véget ért a Szomszédok.

A mai napig megállítanak az utcán a szomszédokbeli szerepem miatt, pedig azért kicsit megváltoztam. Csodálatos munka volt, sok nevetéssel. Előfordult, hogy rám szóltak egy boltban, tegyem már rendbe azt a tanári kart. Máskor pedig hiába ellenkeztem, kaptam egy libamájat a piacon, mert olyan jó igazgató vagyok

– mesélte pár évvel ezelőtt a színész.