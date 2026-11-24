A József Attila Színház jelentette be, hogy súlyos betegséget követően elhunyt Kiss Gábor. A színész a karrierje során olyan filmekben tűnt fel, mint az Egri csillagok, A kőszívű ember fiai vagy A beszélő köntös, szinkronhangként pedig több száz alkotásban hallhatták a nézők, ám a legtöbben talán mégis a Szomszédok című sorozatból ismerhették, amelyben Hável Imre iskolaigazgatót alakította. A színművész lánya, Sudár Gyöngyvér nemrég megszólalt az édesapja betegségéről és életének utolsó hónapjairól: ekkor elárulta, a színésznél tavaly nyáron diagnosztizáltak daganatot, amely miatt megműtötték, majd idén tavasszal ismét daganatot fedeztek fel, amit újabb operáció követett.
Megszólalt édesapja haláláról Kiss Gábor lánya
Onnantól kezdve egy visszafordíthatatlan folyamat vette kezdetét, ágyban fekvő beteg lett
- mondta el a Blikknek az operaénekesnő, hozzátéve, az édesapjának a halálát megelőző két napban nem voltak fájdalmai, végig tiszta tudattal élte meg ezt az időszakot.
Nem szeretett volna kórházba kerülni, az volt a kívánsága, hogy a szerettei körében, otthon mehessen el. Édesanyám ápolta, aki mellett egy ápolónő segített. Anyu ott volt vele az utolsó pillanatban is, fogta a kezét, amikor édesapa szó szerint elaludt
- mondta el Gyöngyvér.
A színművész és felesége, Éva asszony hatvannégy évig éltek idilli és boldog házasságban, így a lányuk szerint a tragédia végtelenül lesújtotta az édesanyját, aki szó szerint azt érzi, elveszett a fél teste, a másik fele.
Hátborzongató volt számomra, hogy amikor meghalt apu, aznap este csak kapcsolgattam a tévét, és az egyik csatornán éppen egy Columbo-epizódot vetítettek, amelyben édesapa szinkronizált. Már nem volt velünk, de a hangja ott volt, betöltötte a szobát, és ahogy meghallottam, kirázott a hideg. Keserédes volt
- mondta el az operaénekesnő, majd elárulta, miként vesznek végső búcsút a színésztől.
A temetése szűk családi körben zajlik majd, a hamvait a Balatonba szórjuk, mert ott szeretett volna örök nyugalomra lelni. Decemberben azonban egy nyilvános szentmisét is tartunk a lelki üdvéért, amelynek a pontos időpontját a színház és a család közösségi oldalán is közzétesszük, hogy a kollégák és a tisztelői is elbúcsúzhassanak tőle.
Bár a karrierje során számtalan produkcióban feltűnt, sokak számára Kiss Gábor egy maradt Hável igazgatóval, még évekkel azután is, hogy 1999-ben véget ért a Szomszédok.
A mai napig megállítanak az utcán a szomszédokbeli szerepem miatt, pedig azért kicsit megváltoztam. Csodálatos munka volt, sok nevetéssel. Előfordult, hogy rám szóltak egy boltban, tegyem már rendbe azt a tanári kart. Máskor pedig hiába ellenkeztem, kaptam egy libamájat a piacon, mert olyan jó igazgató vagyok
– mesélte pár évvel ezelőtt a színész.