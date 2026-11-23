Huszonhat esztendő alatt egy teljes generáció felnő, miközben Kiszel Tünde falinaptárai minden év végén ugyanazzal a lendülettel érkeznek meg a rajongókhoz. A 2027-es kiadás bemutatóján most is hosszú sorokban álltak az érdeklődők – köztük rengeteg fiatal –, hogy elsőként láthassák az új, de ezúttal is Budai Tibor fotóművész által készített képeket. Míg a 2026-os kiadvány lapjai Horvátországban készültek, a mostani sorozat a virágok világára épül: a felvételek egy része a Füvészkertben és privát kertekben születettek. Arról is kérdeztük, mit szól Nagy Bogi énekesnő naptárához.

Aggódni kár, Kiszel Tünde naptára 2027-ben is érkezik (Fotó: Budai Tibor)

Kiszel Tünde nem győzi dedikálni a naptárait

„Már a borító is gyönyörű. Egy nagy tulipáncsokorral vagyok a képen a címlapon, és két virágos hölgy – testvérek, egyben a szponzoraim és barátnőim – készítették a hajamba ezt a virágkoszorút” – mesélte lelkesen Kiszel Tünde, aki szerint a bemutató hatalmas sikert aratott, és rengetegen kíváncsiak voltak az új kiadványra.

Az elmúlt két és fél évtizedben a „naptárdíva” számos oldalát megmutatta már: szerepelt hercegnőként is, amelyet a nagy siker miatt kétszer is megismételt, de készült már pin-up stílusú, sőt domina ihletésű, bőrruhás, dobermannos sorozata, valamint speciális szemüveggel nézhető 3D-s naptára is. A folyamatos megújulás mellett az év végi hajrá is elindult számára, hiszen péntektől sorra járja a dedikálásokat.

Ezt gondolja Nagy Bogi naptáráról Tünci

„Most szinte soha nem pihenek, alig alszom, mert tényleg minden nap van valami. A hétvégén például Debrecenben voltam meglepetés-sztárvendég egy születésnapi partin” – árulta el a sűrű mindennapjairól hozzátéve, hogy bár kevés ideje jut kikapcsolódásra, sikeres évet zár, és tele van tervekkel a következő esztendőre nézve. A napokban az is témát adott, hogy Nagy Bogi énekesnő saját naptárral állt elő, amivel sokaknál felmerült a párhuzam kettejük között.

Kiszel Tünde szívélyesen és támogatóan reagált arra, hogy a fiatal generáció is kedvet kapott ehhez a műfajhoz:

Örülök, hogy akadnak követőim. Személyesen nem ismerem Bogit, de szimpatikus lány, és sok sikert kívánok neki a naptárkiadáshoz. Ugyanakkor azt meg kell mondjam, hogy 26 éven keresztül csak az én naptáraim jelennek meg, és jó érzés, hogy még mindig van rájuk igény

– fogalmazott Kiszel Tünde, aki bízik benne, hogy minden elképzelését sikerül megvalósítania a 2027-es évben is.