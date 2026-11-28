Kóbor Léna számára váratlanul nehéz időszakot hozott a nyár, amikor egy baleset következtében megsérült a keze. Szerencsére a baleset következtében nem tört el a csontja, de a hüvelykujjában elszakadt egy ín, ezért műtétre volt szüksége. A beavatkozás után gipszet kellett viselnie, és a gyógyulást gyógytorna is segítette. Az énekesnő korábban még soha nem tapasztalt hasonló helyzetet, ezért különösen megviselte, hogy hetekig nem tudta úgy élni a mindennapjait, ahogyan szeretné. Most az Origónak mesélt arról, milyen érzés volt gipszben, másokra utalva tölteni a napjait, és azt is elárulta, mikor szeretne visszatérni a rendszeres sportoláshoz.

Kóbor Léna keze már teljesen felépült (Fotó: Mediaworks)

Kóbor Léna balesete után hosszú gyógyulás következett

Kóbor János lánya korábban igencsak aktív, sportos életet élt, ezért számára komoly változást jelentett a gyógyuláshoz szükséges lelassulás. Mindemellett a legegyszerűbb feladatok elvégzése közben is nehézségekbe ütközött.

Korábban soha nem volt olyan balesetem, hogy eltört volna valamim, vagy kórházba kellett volna mennem. A nyári sérülés viszont nagyon megviselt. Egy hónapig volt gipszben a kezem, utána pedig gyógytornára kellett járnom. Nehezen éltem meg, mert nem tudtam úgy végezni a mindennapi dolgaimat, ahogyan szerettem volna. Folyton meg kellett kérnem valakit, hogy segítsen, nyisson ki, vagy fogjon meg valamit helyettem

– mesélte az Origónak.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy Léna jobbkezes, így a sérülése éppen azt a kezét érintette, amelyet a legtöbb feladathoz használ. A sportolásról is le kellett mondania, ami különösen rosszul esett neki. A korlátozottság és a másokra való ráutaltság miatt lelkileg is nehéz időszakon ment keresztül.

„Nagyon szomorú voltam, mert a sportolás is kimaradt az életemből. Nem kívánom senkinek, hogy a domináns kezével történjen valami, mert akkor tényleg minden sokkal bonyolultabbá válik. Szerencsére ennek az időszaknak már vége, és mostanra teljesen jól vagyok. A kezem visszanyerte a működését, újra tudom használni” – árulta el.

Kóbor Léna jövőre tervez visszatérni a sportoláshoz (Fotó: Mediaworks)

Kóbor Léna sporttal szeretné indítani az új évet

Bár a sérülése már a múlté, Kóbor Léna még nem tudta visszaépíteni a sportot a mindennapjaiba.

Őszintén szólva még nem tértem vissza a sporthoz. Úgy kezdtem a szeptembert, hogy gipszben volt a kezem, és emiatt nem tudtam újra beépíteni a mozgást a mindennapjaimba. Nagyon szeretnék visszatérni, de most már inkább úgy tervezem, hogy 2027-ben ez lesz az egyik fő célom

– mondta Léna.