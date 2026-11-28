Pontosan 82 évvel ezelőtt, 1944. november 28-án született a magyar Elvisként is emlegetett Hungaroton Életműdíjas énekes, Komár László. A 2012 októberében elhunyt táncos lábú sztárra öt érdekességgel és különleges fotókkal emlékezünk.

Görbe Nóra, Komár László (középen) és Zsoldos Béla a Magyar Rádió 22-es stúdiójában 1986-ban

Fotó: Fortepan

Öt érdekesség Komár Lászlóról

1. Komár László neve

Valójában Komár Lászlónak más néven kellett volna befutnia: eredetileg ugyanis Kómár István László néven született Kómár Márton cipészmester és Kovács Irén gyári segédmunkás gyermekeként. Az István helyett tanára javaslatára kezdte el a László nevet használni, ő mondta ugyanis, hogy "Laci típus" – míg a Kómárt felnőttként módosította Komárra, ami miatt édesapja neheztelt is rá.

2. Nem hozta meg számára a sikert a Táncdalfesztivál

Az első, 1966-ban megrendezett Táncdalfesztivál mai szemmel nézve igazi sztárparádé volt: Ambrus Kiry, Aradszky László, Harangozó Teri, az Illés együttes, Koncz Zsuzsa, Koós János, Korda György, Kovács Kati, a Metró zenekar, Toldy Mária és Zalatnay Sarolta mellett Komár is megmérettette magát a Mit bánom én című dallal, ami azonban végül nem került be a döntőbe. Ezt követően csak a Táncdalfesztivál utódjának tekinthető 1981-es Tánc- és Popdalfesztiválon vett részt az Újra és újra című szerzeménnyel, ám itt sem választották be a döntős produkciók közé.

3. Volt, hogy csak hónapokig tartott egy házassága

Komár László összesen ötször mondta ki a boldogító igent. Kapcsolatai igen viharosan alakultak. Első felesége Éva volt. Erről a frigyről Komár később úgy beszélt: hiba volt, ugyanis összetévesztette a vonzalmat a szerelemmel. 1980 őszén feleségül vette második feleségét, Katalint, akitől 1981 februárjában megszületett első gyermeke, Bálint. A kapcsolat azonban így sem bizonyult hosszú életűnek, mert az énekes még ugyanebben az évben összeházasodott harmadik feleségével, Krisztával. 2004-ben beleszeretett a nála 32 évvel fiatalabb Fuh Erzsébetet vezette oltár elé, akitől megszületett második gyermeke, Karolina. A kapcsolat 2009-ig tarott. Végül 2012-ben, nem sokkal a halála előtt titokban ismét egybekelt harmadik feleségével.