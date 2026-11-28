Pontosan 82 évvel ezelőtt, 1944. november 28-án született a magyar Elvisként is emlegetett Hungaroton Életműdíjas énekes, Komár László. A 2012 októberében elhunyt táncos lábú sztárra öt érdekességgel és különleges fotókkal emlékezünk.
Öt érdekesség Komár Lászlóról
1. Komár László neve
Valójában Komár Lászlónak más néven kellett volna befutnia: eredetileg ugyanis Kómár István László néven született Kómár Márton cipészmester és Kovács Irén gyári segédmunkás gyermekeként. Az István helyett tanára javaslatára kezdte el a László nevet használni, ő mondta ugyanis, hogy "Laci típus" – míg a Kómárt felnőttként módosította Komárra, ami miatt édesapja neheztelt is rá.
2. Nem hozta meg számára a sikert a Táncdalfesztivál
Az első, 1966-ban megrendezett Táncdalfesztivál mai szemmel nézve igazi sztárparádé volt: Ambrus Kiry, Aradszky László, Harangozó Teri, az Illés együttes, Koncz Zsuzsa, Koós János, Korda György, Kovács Kati, a Metró zenekar, Toldy Mária és Zalatnay Sarolta mellett Komár is megmérettette magát a Mit bánom én című dallal, ami azonban végül nem került be a döntőbe. Ezt követően csak a Táncdalfesztivál utódjának tekinthető 1981-es Tánc- és Popdalfesztiválon vett részt az Újra és újra című szerzeménnyel, ám itt sem választották be a döntős produkciók közé.
3. Volt, hogy csak hónapokig tartott egy házassága
Komár László összesen ötször mondta ki a boldogító igent. Kapcsolatai igen viharosan alakultak. Első felesége Éva volt. Erről a frigyről Komár később úgy beszélt: hiba volt, ugyanis összetévesztette a vonzalmat a szerelemmel. 1980 őszén feleségül vette második feleségét, Katalint, akitől 1981 februárjában megszületett első gyermeke, Bálint. A kapcsolat azonban így sem bizonyult hosszú életűnek, mert az énekes még ugyanebben az évben összeházasodott harmadik feleségével, Krisztával. 2004-ben beleszeretett a nála 32 évvel fiatalabb Fuh Erzsébetet vezette oltár elé, akitől megszületett második gyermeke, Karolina. A kapcsolat 2009-ig tarott. Végül 2012-ben, nem sokkal a halála előtt titokban ismét egybekelt harmadik feleségével.
4. Nem csak üres marketingfogás a "magyar Elvis" elnevezés
Komár László a szólókarrierje előtt (első szólólemeze 1981-ben jelent meg, ekkor már, ahogy mondani szokás, jóval közelebb volt a 40-hez, mint a 30-hoz) számos zenekarban megfordult, még countryt is játszott, ugyanakkor kétségtelenül a rock and rollban találta meg a hangját. Első nagy szólóslágere, a Táncoló fekete lakkcipők állítólag Elvis Presley Blue Suede Shoes-a alapján született, az inspirálta a megírásában.
Apropó, Elvis: Komárt, aki fiatalon költözött fel Budapestre a szülőfalujából, az aprócska Adásztevelről, a saját bevallása szerint két dolog érdekelte ekkoriban, a zene és a csajok... Azt követően határozta el, hogy zenész lesz, hogy egy barátja megmutatta, milyen zenék mennek a "bűnös nyugaton".
5. Segédmunkásként kezdte
Noha első zenekarába még 18 évesen lépett be, ez nem számított igazi munkahelynek, plusz nem is tudott volna belőle megélni, így kénytelen volt különféle segédmunkákat elvállalni. Volt anyagbeszerző, könyvesbolti eladó, vagonokat is rakodott, ugyanakkor az első újságcikk (egy 1964-es Népszabadság-beszámoló) a Földmunkát Gépesítő Vállalat esztergályosaként említi őt. Emellett egy fodrász ktsz-nél műszaki adminisztrátorként, könyvesbolti eladóként és villanymotorbontóként is dolgozott. Eközben, még a szólókarrier előtt olyan zenekarokban fordult meg, mint a Tacskóként indulo Scampolo, a Sprint, a Non-Stop vagy épp a Szemek, Szájak, Szívek.
Ritkán látott fotók Komár László életéből
Galériánkban, mely az alábbi fotóra kattintva lapozható végig, ritkán látott fotókat mutatunk a magyar Elvis fiatalkorából. Új élmény, még több kép – próbáld ki megújult galériánkat!