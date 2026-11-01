ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
zámbó jimmy

Ezek a magyar sztárok távoztak túl korán – haláluk az egész országot megrázta

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Voltak, akik pályájuk csúcsán, mások éppen egy új életszakasz küszöbén hunytak el. A magyar szórakoztatóipar és a sport történetében számos olyan tragédia történt, amelyet évtizedekkel később sem felejtettek el a rajongók. Mindenszentek alkalmából olyan ismert magyar művészekre és közéleti kedvencekre emlékezünk, akiknek túl korán ért véget az életük.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
zámbó jimmybajor imrebenedek tiborkaszás attila

Egy ismert ember halála sokszor nemcsak a családtagokat és barátokat érinti meg. A rajongók számára is veszteséget jelenthet, ha valaki, akinek a filmjein, dalain vagy sportteljesítményén nőttek fel, váratlanul távozik. Magyarországon több olyan művész és sportoló emlékét őrzik máig, akik fiatalon vagy tragikus körülmények között hunytak el. Túl korán meghaltak ezek a sztárok.

Zámbó Jimmy – egy ország gyászolta a Királyt

Zámbó Jimmy a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb magyar énekese volt. Különleges hangja és érzelmes dalai hatalmas rajongótábort szereztek neki.

20261028 Budapest Ismert emberek sírjai a Farkasréti temetőben. Fotó: ORIGO képen: Zámbó Jimmy
Fotó: MEDIAWORKS

2001. január 2-án, 42 éves korában hunyt el egy otthonában történt lőfegyveres baleset következtében.

Halálhíre megrázta rajongóit, temetésén hatalmas tömeg vett részt.

Dalai azóta is népszerűek, életéről televíziós sorozat is készült.

Kaszás Attila – egy kivételes színész elvesztése

Kaszás Attila a magyar színházi élet egyik kiemelkedő tehetsége volt. A szlovákiai Vágsellyén született művész számos emlékezetes színpadi és filmes szerepet játszott. 2007 márciusában, mindössze 47 évesen hunyt el, miután agyvérzést szenvedett.

20040113 Kaszás Attila színmûvész a nemzeti színház tagja interjú mkáté péter felvétele
 

Halála különösen megrendítette a színházi szakmát és a közönséget. Emlékét a róla elnevezett Kaszás Attila-díj is őrzi.

Bubik István – tragikus baleset vetett véget az életének

Bubik István karizmatikus színész volt, akinek színpadi alakításait rendkívüli energiája és erőteljes jelenléte tette emlékezetessé. 2004 novemberében, 46 évesen közlekedési balesetben vesztette életét.

Bubik István sírja
Bubik István sírja

A színész halála nagy veszteséget jelentett a magyar színházi élet számára.

Benedek Tibor – a magyar sport legendája

Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóként a magyar sporttörténet egyik legnagyobb alakja lett. Nemcsak játékosként, hanem edzőként is maradandót alkotott.

Benedek Tibor halála megrázta az országot
Benedek Tibor halála megrázta az országot - Fotó: Sulyok László

2020 júniusában, 47 évesen hunyt el súlyos betegség következtében. Halála után országszerte megemlékezéseket tartottak, emlékét a magyar vízilabda közössége máig őrzi.

Bajor Imre – a humor felejthetetlen alakja

Bajor Imre színészként és humoristaként vált országosan ismertté. A Szomszédok című sorozatban és számos szórakoztató műsorban szerepelt, különösen népszerűvé pedig a Heti Hetes egyik állandó szereplőjeként vált.

20251101 Budapest Hírességek sírjai Halottak napján. fotó: MW Bulvár képen: Bajor Imre sírja
Bajor Imre sírja

2014 augusztusában, 57 évesen hunyt el.

Sajátos humora, jellegzetes hangja és szerepei miatt a közönség ma is szeretettel emlékezik rá.

A legendák emléke tovább él

Az elhunyt művészek és sportolók öröksége nem tűnik el a halálukkal.

A filmek, dalok, színházi felvételek és sporttörténeti pillanatok újabb generációk számára is megőrzik teljesítményüket.

Mindenszentek alkalmat ad arra, hogy ne csupán a tragikus veszteségekre, hanem arra is emlékezzünk, mennyi értéket hagytak maguk után.

Ezek is érdekelhetnek:

 

halottak napja 2026
Szóljon hozzá!