Kórházba került a Szemtől szemben rendezője, véletlenül lábon lőtte magát

A 83 éves hollywoodi rendező egy Los Angeles-i lőtéren szenvedett balesetet: fegyvere éppen akkor sült el, amikor vissza akarta tenni a tokjába, és lábon találta. Michael Mannt kórházba szállították, de szerencsére csak könnyebb sérülést szenvedett.

Kórházba került Michael Mann amerikai rendező

Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

Gyakorlás közben történt a baleset

Az eset október 31-én, délután 4 óra körül történt. A rendező hosszú évek óta gyakorlott céllövő, így nem volt kezdő a fegyverhasználatban. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy véletlen lövés történt.

Michael Mann képviselője az Entertainment Weeklynek megerősítette, hogy a filmes sérülése csak felületi volt. Állapota stabil volt, az orvosi ellátás után pedig hazaengedték.

Már készül a Szemtől szemben folytatása

Michael Mann olyan filmekkel vált világhírűvé, mint Az utolsó mohikán, a Collateral – A halál záloga és az 1995-ös Szemtől szemben (Heat). Utóbbiban Al Pacino és Robert De Niro játszották a főszerepeket, a film pedig máig a műfaj egyik klasszikusa.

A rendező jelenleg a Szemtől szemben folytatásán, a Heat 2-n dolgozik, amely az 1995-ös film előzményeit is feldolgozza. A Michael Mann és Meg Gardiner azonos című regénye alapján készülő produkcióban Leonardo DiCaprio, Christian Bale és Adam Driver is feltűnhet.