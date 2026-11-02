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baleset

Kórházba került a Szemtől szemben rendezője, véletlenül lábon lőtte magát

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Lőtéri baleset miatt került kórházba a Szemtől szemben rendezője. A 83 éves Michael Mann lábon lőtte magát, de az orvosi ellátás után már haza is engedték.
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balesetmichael mannkórház

A 83 éves hollywoodi rendező egy Los Angeles-i lőtéren szenvedett balesetet: fegyvere éppen akkor sült el, amikor vissza akarta tenni a tokjába, és lábon találta. Michael Mannt kórházba szállították, de szerencsére csak könnyebb sérülést szenvedett. 

kórház
Kórházba került Michael Mann amerikai rendező
Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

Gyakorlás közben történt a baleset

Az eset október 31-én, délután 4 óra körül történt. A rendező hosszú évek óta gyakorlott céllövő, így nem volt kezdő a fegyverhasználatban. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy véletlen lövés történt.

Michael Mann képviselője az Entertainment Weeklynek megerősítette, hogy a filmes sérülése csak felületi volt. Állapota stabil volt, az orvosi ellátás után pedig hazaengedték.

Már készül a Szemtől szemben folytatása

Michael Mann olyan filmekkel vált világhírűvé, mint Az utolsó mohikán, a Collateral – A halál záloga és az 1995-ös Szemtől szemben (Heat). Utóbbiban Al Pacino és Robert De Niro játszották a főszerepeket, a film pedig máig a műfaj egyik klasszikusa.

A rendező jelenleg a Szemtől szemben folytatásán, a Heat 2-n dolgozik, amely az 1995-ös film előzményeit is feldolgozza. A Michael Mann és Meg Gardiner azonos című regénye alapján készülő produkcióban Leonardo DiCaprio, Christian Bale és Adam Driver is feltűnhet.

 

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