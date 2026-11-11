ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
ingatlan

Kozso elárulta, új fejlemények vannak az ingatlanbotrányban

29 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A népszerű előadó először beszélt bizakodóan, mióta idén májusban végrehajtók jelentek meg sződligeti házánál és gyakorlatilag kilakoltatták az édesapját egy egyébként megfizetett tartozás miatt. Kozso már akkor is képtelenségnek tartotta az egész ügyet, melyben most új fejlemények vannak.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
ingatlanbotrányvégrehajtóKozsobíróság

A legendás előadó-sztárcsináló végre úgy érzi, közeledhet a körülötte kialakult ingatlanbotrány megnyugtató lezárása azzal, hogy a család ügyvédei mindent tételesen összeszedtek a feltehetően csalássorozatot elkövető „vevőkkel” és az őket segítő végrehajtóval kapcsolatban. Sok száz károsultról beszélnek, akik számára éppen Kozso ügye csillanthatja meg a reménysugarat. Az Origo felhívta a „szomorú szamurájt”, aki sokkal derűlátóbb volt, mint korábban bármikor. Ezzel egy időben pedig jelezte, minden bizonnyal szorul a hurok a csaló banda nyaka körül, hiszen egyre többen és többen vannak az áldozataik között, akik lépéseket fontolgatnak a minimum kérdéses eljárások miatt. 

Kozso harcol és úgy néz ki, akár győzhet is a végrehajtókkal szemben.
Új fejlemények Kozso lenyúlt ingatlanával kapcsolatban (Fotó: Mediaworks archív)
A világhírnév küszöbén: Kozso olyan ajánlatot kapott Japánból, amire senki sem számított
Exkluzív: hajszálon múlott Kozsó élete szeptember 11-én – Így menekült meg az Ámofutók sztárja
Kozsónál betelt a pohár: Milliós kár érte a kilakoltatás miatt

Kozso: „Csak a környékünkön több száz sértett van sajnos…”

„Az ügyvédeink segítségével készítettünk egy negyven oldalas beadványt, ami már a bíróságon van. Ebben az iratban részletesen rávilágítunk arra, hogy az eljárás során számos „hiba” csúszott a folyamatokba. Bár mondhatnám ezeket bűncselekményeknek is, hiszen valójában ez történt és ezek a cselekmények vezettek oda, ahol tartunk.” 

Mi eddig is reménykedtünk a legjobbakban, de most konkrétan látjuk a fényt az alagút végén és ez jelent némi megnyugvást.

„Hiszen mindenki láthatja, hogy az, ami velünk és sajnos még rengeteg ingatlantulajdonossal megtörtént, az jogi értelemben kicsit sem stimmel” kezdte az Origónak Kozso, aki elárulta, egy ideje nem látnak mozgást az elbitorolt ingatlanrészben, de ezen nem is lepődtek meg, hiszen a „banda” egy bevált sémát követ, vagyis korántsem beköltözni akarnak az ingatlanokba, vagy ingatlanrészekbe. „Nem látunk mozgást, de hogy őszinte legyek, nem is igazán figyeljük. Abban eleve biztosak voltunk, hogy a kezdeti jelenlét egy idő után megszűnik, hiszen számos, sőt rengeteg a mi esetünkkel kísérteties hasonlóságot mutató ügy van itt a környékünkön. Szemet szúróan alacsony áron jutnak hozzá a végrehajtás alá kerülő ingatlanokhoz, amikbe eszük ágában sincs beköltözni.” 

Édesapám otthonáért 34 milliót fizettek, miközben 300 milliós értéket képvisel.

„Leginkább hozzá sem nyúlnak a megszerzett lakásokhoz, házakhoz, csak kis túlzással a vételár mögé dobnak egy nullát és gyorsan eladják. Csak a környékünkön több száz sértett van sajnos…” 
- magyarázta lapunknak a legendás előadó.

Kozso szerint hamarosan változás történhet az ingataln botrányban
Az Ámokfutók frontembere, Kozso és párja mindent megtesznek, hogy az előadó édesapja a lehető legkevesebbet tudjon a helyzetről (Fotó: MW)

Az az igazság, hogy egy ideje már struccpolitikát folytatunk...”

Van azonban a történetnek egy Kozso számára rettenetesen fontos áldozata is. Ő pedig az idős édesapja, aki az elbitorolt ingatlanrészben élt. „Drága apucikám sajnos nem lett nyugodtabb azóta, hogy kiüldözték az otthonából. Ebben a házban van az élete munkája, ahogyan az enyém is. Képtelen feldolgozni, hogy egy banda jogot szerezhetett arra, hogy rátegye a kezét. Az az igazság, hogy egy ideje már struccpolitikát folytatunk és igyekszünk nem beszélni neki arról, ami a ház körül történik.”

Abban bízom, hogy amikor legközelebb szóba hozzuk előtte a történteket, azért tesszük majd, hogy közöljük vele, visszaköltözhet, mert minden megoldódott

– tette hozzá Kozso.

Kozso és kedvese korábban így beszéltek a kialakult helyzetről: 


 

Szóljon hozzá!