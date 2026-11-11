Kozso elárulta, új fejlemények vannak az ingatlanbotrányban

A legendás előadó-sztárcsináló végre úgy érzi, közeledhet a körülötte kialakult ingatlanbotrány megnyugtató lezárása azzal, hogy a család ügyvédei mindent tételesen összeszedtek a feltehetően csalássorozatot elkövető „vevőkkel” és az őket segítő végrehajtóval kapcsolatban. Sok száz károsultról beszélnek, akik számára éppen Kozso ügye csillanthatja meg a reménysugarat. Az Origo felhívta a „szomorú szamurájt”, aki sokkal derűlátóbb volt, mint korábban bármikor. Ezzel egy időben pedig jelezte, minden bizonnyal szorul a hurok a csaló banda nyaka körül, hiszen egyre többen és többen vannak az áldozataik között, akik lépéseket fontolgatnak a minimum kérdéses eljárások miatt.
Kozso: „Csak a környékünkön több száz sértett van sajnos…”
„Az ügyvédeink segítségével készítettünk egy negyven oldalas beadványt, ami már a bíróságon van. Ebben az iratban részletesen rávilágítunk arra, hogy az eljárás során számos „hiba” csúszott a folyamatokba. Bár mondhatnám ezeket bűncselekményeknek is, hiszen valójában ez történt és ezek a cselekmények vezettek oda, ahol tartunk.”
Mi eddig is reménykedtünk a legjobbakban, de most konkrétan látjuk a fényt az alagút végén és ez jelent némi megnyugvást.
„Hiszen mindenki láthatja, hogy az, ami velünk és sajnos még rengeteg ingatlantulajdonossal megtörtént, az jogi értelemben kicsit sem stimmel” – kezdte az Origónak Kozso, aki elárulta, egy ideje nem látnak mozgást az elbitorolt ingatlanrészben, de ezen nem is lepődtek meg, hiszen a „banda” egy bevált sémát követ, vagyis korántsem beköltözni akarnak az ingatlanokba, vagy ingatlanrészekbe. „Nem látunk mozgást, de hogy őszinte legyek, nem is igazán figyeljük. Abban eleve biztosak voltunk, hogy a kezdeti jelenlét egy idő után megszűnik, hiszen számos, sőt rengeteg a mi esetünkkel kísérteties hasonlóságot mutató ügy van itt a környékünkön. Szemet szúróan alacsony áron jutnak hozzá a végrehajtás alá kerülő ingatlanokhoz, amikbe eszük ágában sincs beköltözni.”
Édesapám otthonáért 34 milliót fizettek, miközben 300 milliós értéket képvisel.
„Leginkább hozzá sem nyúlnak a megszerzett lakásokhoz, házakhoz, csak kis túlzással a vételár mögé dobnak egy nullát és gyorsan eladják. Csak a környékünkön több száz sértett van sajnos…”
- magyarázta lapunknak a legendás előadó.
„Az az igazság, hogy egy ideje már struccpolitikát folytatunk...”
Van azonban a történetnek egy Kozso számára rettenetesen fontos áldozata is. Ő pedig az idős édesapja, aki az elbitorolt ingatlanrészben élt. „Drága apucikám sajnos nem lett nyugodtabb azóta, hogy kiüldözték az otthonából. Ebben a házban van az élete munkája, ahogyan az enyém is. Képtelen feldolgozni, hogy egy banda jogot szerezhetett arra, hogy rátegye a kezét. Az az igazság, hogy egy ideje már struccpolitikát folytatunk és igyekszünk nem beszélni neki arról, ami a ház körül történik.”
Abban bízom, hogy amikor legközelebb szóba hozzuk előtte a történteket, azért tesszük majd, hogy közöljük vele, visszaköltözhet, mert minden megoldódott
– tette hozzá Kozso.
Kozso és kedvese korábban így beszéltek a kialakult helyzetről: