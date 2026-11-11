Kozso elárulta, új fejlemények vannak az ingatlanbotrányban

Kozso: „Csak a környékünkön több száz sértett van sajnos…”

„Az ügyvédeink segítségével készítettünk egy negyven oldalas beadványt, ami már a bíróságon van. Ebben az iratban részletesen rávilágítunk arra, hogy az eljárás során számos „hiba” csúszott a folyamatokba. Bár mondhatnám ezeket bűncselekményeknek is, hiszen valójában ez történt és ezek a cselekmények vezettek oda, ahol tartunk.”

Mi eddig is reménykedtünk a legjobbakban, de most konkrétan látjuk a fényt az alagút végén és ez jelent némi megnyugvást.

„Hiszen mindenki láthatja, hogy az, ami velünk és sajnos még rengeteg ingatlantulajdonossal megtörtént, az jogi értelemben kicsit sem stimmel” – kezdte az Origónak Kozso, aki elárulta, egy ideje nem látnak mozgást az elbitorolt ingatlanrészben, de ezen nem is lepődtek meg, hiszen a „banda” egy bevált sémát követ, vagyis korántsem beköltözni akarnak az ingatlanokba, vagy ingatlanrészekbe. „Nem látunk mozgást, de hogy őszinte legyek, nem is igazán figyeljük. Abban eleve biztosak voltunk, hogy a kezdeti jelenlét egy idő után megszűnik, hiszen számos, sőt rengeteg a mi esetünkkel kísérteties hasonlóságot mutató ügy van itt a környékünkön. Szemet szúróan alacsony áron jutnak hozzá a végrehajtás alá kerülő ingatlanokhoz, amikbe eszük ágában sincs beköltözni.”

Édesapám otthonáért 34 milliót fizettek, miközben 300 milliós értéket képvisel.

„Leginkább hozzá sem nyúlnak a megszerzett lakásokhoz, házakhoz, csak kis túlzással a vételár mögé dobnak egy nullát és gyorsan eladják. Csak a környékünkön több száz sértett van sajnos…”

- magyarázta lapunknak a legendás előadó.