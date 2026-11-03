Krausz Gábor a kislányával táncolt: irtó cuki fotók készültek róluk

Igazán megható és vidám pillanatokat örökített meg Krausz Gábor: az édesapa nemrég olyan fotókat osztott meg a közösségi oldalán, amelyeken kislányával, Hannarózával táncol. A képekből csak úgy árad a szeretet, és az is jól látszik, hogy mindketten remekül érezték magukat a különleges programon.

Krausz Gábor Mikes Annának köszönhette meg ezt az élményt (Fotó: Mediaworks)

Krausz Gábor gyereke nagyon élvezte a különleges alkalmat

Hannaróza decemberben ünnepli a hetedik születésnapját, és már most közel került hozzá a tánc világa. A kislány ugyanis édesapja feleségének, Mikes Annának az óráira jár, ahol ezúttal egy igazán különleges alkalmat szerveztek. A tánctanár a gyerekek édesapjait is meghívta, hogy ezen a napon ne csak a megszokott ütemben menjen az óra, és az apukájukkal is parkettre léphessenek.

Gábor természetesen örömmel csatlakozott, és a megosztott felvételek alapján egy percig sem kellett noszogatni, hogy bekapcsolódjon a közös mókába. A séf láthatóan felszabadultan táncolt Hannarózával, a kislány pedig boldogan élvezte, hogy ezúttal az édesapjával együtt mutathatta meg, mit tanult az órákon. Az ilyen közös élményekből pedig alighanem mindketten szívesen őriznek majd emlékeket.

Krausz Gábor felesége szervezte meg az eseményt

A fotókhoz Gábor egy rövid, de annál kedvesebb üzenetet is fűzött, amelyben a különleges lehetőséget köszönte meg feleségének.

Köszönjük az élményt Mikes Anna!

– írta Krausz Gábor Instagram-oldalára.

A képek alapján nemcsak a gyerekek, hanem az apukák is remekül szórakoztak, a legnagyobb nyertesek pedig alighanem azok a kislányok voltak, akik egy ilyen vidám alkalommal az édesapjukkal oszthatták meg a tánc örömét. A fotók a követőkből is előcsalták a lelkesedést: a kommentelők egyszerűen imádják a bájos apa-lánya pillanatokat, és rengeteg kedves reakcióval árasztották el Gábor bejegyzését. Úgy tűnik, nemcsak Hannaróza, hanem a rajongók szívét is sikerült megdobogtatniuk ezekkel a felvételekkel!