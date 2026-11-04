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kulka jános

Kulka János szerelmes lett Malek Andreába –de vajon kölcsönösek voltak az érzések?

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Kiderült, milyen kapcsolat van Malek Andrea és Kulka János között. A színész a közelmúltban mesélt arról, hogy szerelmes volt a kolléganőjébe, most pedig arra is fény derült, Malek Andrea hogyan emlékszik vissza a Kulka Jánossal való kapcsolatára.
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kulka jánosMalek Andreaszerelem

A Duna TV Hogy volt?! című műsorában emlékezett vissza a kolléganőjével, Malek Andreával való kapcsolatára Kulka János, mialatt a karrierje fontosabb állomásait elevenítették fel, így nem maradhatott ki a Szomszédok című sorozat sem, amelyben Mágenheim doktort formálta meg. A színész elmondása szerint az ő közbenjárására került be a szériába Malek Andrea, miután látta őt a főiskolán a Chicago című előadásban, és megkérdezte Horváth Ádám rendezőt, nem adna-e neki szerepet. Kulka János ezután egy meglepő vallomással is előállt.

szomszédok, televíziós sorozat, színész, szomszédoktelevízióssorozatszínész, 20250121 Szeged Kulka János kerekasztal beszélgetés az Agóra színpadán. Fotó: Karnok Csaba KC Délmagyarország (DM) Képen: Kulka János színész
Kulka Jánost szoros érzelmi szálak fűzték és fűzik a kolléganőjéhez / Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország

Ilyen kapcsolat van Kulka János és Malek Andrea között

Szerelmes voltam a Malekba! (...) Annyira tehetséges volt a Malek! Annyira fantasztikusan énekelt

mondta el az Érdemes és Kiváló Művész, majd a műsorvezető kérdésére, miszerint valódi szerelemről van-e szó, meg is erősítette:

Szerelmes voltam. Mindig is. Ma is.

A story.hu beszámolója szerint a Best magazin ezután telefonon megkereste Malek Andreát, aki ugyan a régi szerelem részleteiről nem szeretett volna nyilatkozni, ám hangsúlyozta, ez semmit sem von le a barátságukból. Hozzátette, hogy ő is látta az ominózus beszélgetést, nagyon szereti Jánost, és mint kiderült, annak idején ő maga is szerelmes volt a színészbe. A lap szerint tehát, bár a két színész sohasem lett egy pár, egy olyan kapcsolat, egy olyan szerelem van köztük, amely ennyi év után is megmaradt.

Kulka János 2016-ban szenvedett stroke-ot, amely az egész addigi életét és a karrierjét is alapjaiban változtatta meg. A színésznek újra meg kellett tanulnia beszélni, és ma is kissé bicegve jár. Ennek ellenére nem intett búcsút végleg a hivatásának, szeptemberben például a XX. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón állt színpadra.

 

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