Kulka János szerelmes lett Malek Andreába –de vajon kölcsönösek voltak az érzések?

A Duna TV Hogy volt?! című műsorában emlékezett vissza a kolléganőjével, Malek Andreával való kapcsolatára Kulka János, mialatt a karrierje fontosabb állomásait elevenítették fel, így nem maradhatott ki a Szomszédok című sorozat sem, amelyben Mágenheim doktort formálta meg. A színész elmondása szerint az ő közbenjárására került be a szériába Malek Andrea, miután látta őt a főiskolán a Chicago című előadásban, és megkérdezte Horváth Ádám rendezőt, nem adna-e neki szerepet. Kulka János ezután egy meglepő vallomással is előállt.
Ilyen kapcsolat van Kulka János és Malek Andrea között
Szerelmes voltam a Malekba! (...) Annyira tehetséges volt a Malek! Annyira fantasztikusan énekelt
– mondta el az Érdemes és Kiváló Művész, majd a műsorvezető kérdésére, miszerint valódi szerelemről van-e szó, meg is erősítette:
Szerelmes voltam. Mindig is. Ma is.
A story.hu beszámolója szerint a Best magazin ezután telefonon megkereste Malek Andreát, aki ugyan a régi szerelem részleteiről nem szeretett volna nyilatkozni, ám hangsúlyozta, ez semmit sem von le a barátságukból. Hozzátette, hogy ő is látta az ominózus beszélgetést, nagyon szereti Jánost, és mint kiderült, annak idején ő maga is szerelmes volt a színészbe. A lap szerint tehát, bár a két színész sohasem lett egy pár, egy olyan kapcsolat, egy olyan szerelem van köztük, amely ennyi év után is megmaradt.
Kulka János 2016-ban szenvedett stroke-ot, amely az egész addigi életét és a karrierjét is alapjaiban változtatta meg. A színésznek újra meg kellett tanulnia beszélni, és ma is kissé bicegve jár. Ennek ellenére nem intett búcsút végleg a hivatásának, szeptemberben például a XX. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón állt színpadra.