5 érdekesség a 68 éves Kulka János életéből: rosszul volt attól, ahogy a Szomszédokban alakította Mágenheim doktort

Kulka János szerelmi életének kevésbé ismert fejezetei

1: A Pa-dö-dő legendás énekesnőjével, Lang Györgyivel öt éven át alkottak egy párt. Kapcsolatuk olyan komoly volt, hogy közös gyermekük is fogant, ám szerelmük végül szakítással végződött. Kulka később őszintén beszélt arról, hogy nem tudta úgy viszonozni Györgyi érzelmeit, ahogyan azt a párja megérdemelte volna.

2: A Szomszédok forgatása idején egy másik ismert művésznő is megdobogtatta a szívét. Kulka beleszeretett Malek Andreába, akit korábban ő maga ajánlott a sorozat alkotóinak. Évtizedekkel később az is kiderült, hogy a vonzalom kölcsönös volt, kapcsolatukból azonban soha nem lett beteljesült szerelem.

Megrázó családi emlékek és egy különös vallomás

3: A színész életének egyik legfájdalmasabb időszaka a kisgyermekkorához kötődik. Édesanyja betegsége miatt csecsemőként intézetbe került, és elmondása szerint hosszú ideig nélkülöznie kellett az anyai ölelést.

Kulka János később arról is beszélt, hogy hároméves koráig nem szólalt meg, amit összefüggésbe hozott korai érzelmi megpróbáltatásaival.

4: Édesapjához, Kulka Frigyeshez is különleges történet kapcsolódik. A híres mellkassebész egy alkalommal olyan férfit operált meg, akit korábbról nagyon is jól ismert. A történet szerint a páciens az a csendőr volt, aki a holokauszt idején elhurcolta a szüleit. Az orvos a múlt tragédiája ellenére megmentette a férfi életét. Kulka János csak kamaszkorában ismerte meg családja megrázó történetét.

5: A Szomszédok egyik legnépszerűbb karaktere volt Mágenheim Ádám, akit Kulka János alakított. Miközben az ország rajongott érte, a színész kifejezetten elégedetlen volt saját televíziós játékával. Egy korábbi interjúban bevallotta, hogy amikor egyszer visszanézte magát a sorozatban, annyira mesterkéltnek érezte az alakítását, hogy napokig rosszul volt tőle.