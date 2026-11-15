Nagy bajban lehet Kylie Jenner: négyen már beperelték, de még nincs vége

A Page Six értesülései szerint további egykori alkalmazottak készülnek bírósághoz fordulni. A lap egyik forrása úgy fogalmazott, hogy a Kylie Jenner elleni jogi eljárásoknak még koránt sincs vége, az újabb keresetek pedig a már folyamatban lévő ügyekhez hasonló állításokat tartalmazhatnak.

Nem csitul a botrány Kylie Jenner körül. Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty Images via AFP

A legutóbbi keresetet november 5-én nyújtotta be Dinora Carolina Cabria Amaya, aki korábban házvezetőnőként dolgozott a sztárnál.

A nő azt állítja, hogy egyszer több mint egy órára bezáródott Jenner egyik gardróbjába, felettese pedig kinevette, amikor segítséget kért.

Beszámolója szerint egy másik alkalommal paprikaspray került a szemébe, később pedig egy kutya is megharapta. Állítása szerint nem kapott megfelelő segítséget, és a munkakörülményekkel kapcsolatos panaszai után elbocsátották.

Kylie Jenner ellen újabb perek indulhatnak

Egy másik volt alkalmazott, Juana Delgado Soto azt állítja, hogy felettesei megtiltották neki, hogy Kylie Jennerre nézzen vagy rámosolyogjon. Állítólag arra utasították, hogy tűnjön el a sztár közeléből.

A nő szerint testvére halála után sem engedték el a temetési misére, és amikor sírva vizet kért, közölték vele, hogy

Jenner vizéből nem ihat.

Egy korábbi magánszakács szintén pert indított. A nő azt állítja, hogy veszélyeztetett terhessége ellenére fizikailag megterhelő munkára kötelezték. Egy rendezvény után súlyos vérzéssel került kórházba, ahol kiderült, hogy elvetélt.

Egy negyedik volt házvezetőnő származása, vallása és bevándorlási státusza miatti hátrányos megkülönböztetéssel vádolta meg korábbi feletteseit.

Kylie Jenner jogi képviselője, Michael Rhodes valamennyi vádat visszautasította. Szerinte a keresetek megalapozatlanok, és az azokat benyújtó ügyvéd a nyilvánosság segítségével próbál pénzt kicsikarni.

A négy per jelenleg is folyamatban van, a vádakat bíróság még nem bizonyította.