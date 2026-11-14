Nem díszlet volt a Last Christmas híres faháza, a Wham! tette világhírűvé a svájci falut - videó

A Last Christmas nélkül szinte elképzelhetetlen a karácsony. A Wham! 1984-es slágere azóta is minden évben felcsendül, a hozzá készült videó pedig legalább ennyire emlékezetes. A havas hegyek és a faház azonban nem egy filmstúdió díszletei voltak: a felvételek egy svájci alpesi faluban készültek.
A havas táj tökéletes hátteret adott
George Michael és Andrew Ridgeley a svájci Saas-Feében dolgozott a stábbal. A település mintegy 1800 méteres magasságban fekszik, a környék pedig pontosan azt a havas, mesebeli hangulatot adta, amelyre a történethez szükségük volt.
A választás nem volt teljesen magától értetődő. A produkciónak ugyanis eredetileg más helyszínt szántak, ám a megfelelő mennyiségű hó hiánya miatt új megoldást kellett keresni. Saas-Fee végül tökéletesnek bizonyult. Már csak azért is, mert a település különlegessége, hogy autómentes: hagyományos személyautók nem közlekedhetnek a faluban, ezért a keskeny utcák, a fából épült házak és a lenyűgöző hegyvidéki környezet ma is egészen sajátos hangulatot árasztanak – írja a Startlap.
A felvételeken a környék több ismert pontja is feltűnik, köztük a Felskinnbahn felvonó. A nézők számára pedig talán éppen a faház maradt a legemlékezetesebb.
A híres faház még mindig megvan
A videóban látható épület nem díszlet volt. A Chalet Schliechte ma is áll Saas-Fee Wildi nevű részén, így aki ellátogat a településre, személyesen is megnézheti a legendássá vált épületet.
A történethez tartozó belső jeleneteket egyébként máshol vették fel, vagyis a képernyőn látható faházi világ több helyszín felvételeiből állt össze.
A stáb a Walliserhofban szállt meg, amely ma Walliserhof Grand-Hotel & Spa néven működik. A szálloda azóta is büszkén őrzi a nyolcvanas évek egyik legismertebb karácsonyi slágerének emlékét.
Saas-Fee pedig máig épít a kultikus dal örökségére. A településen a látogatók a WHAM! Walk útvonalán járhatják végig azokat a pontokat, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a videóhoz.
A falubeliek ma is emlékeznek George Michaelre
A forgatás Saas-Fee lakóinak is emlékezetes maradt. A stáb nem éppen felkészülten érkezett a havas Alpokba:
többen könnyű kabátban és nyári cipőben szálltak ki, ezért helyben kellett beszerezniük a megfelelő ruhákat.
A Wham! tagjai és a stáb a helyi Walliserhofban szálltak meg, amely ma Walliserhof Grand-Hotel & Spa néven működik. A faluban azóta sem felejtették el, hogy itt készült a Last Christmas legendás videója.
Amikor George Michael 2016 karácsonyán meghalt, a helyiek karácsonyfát állítottak az énekes emlékére
– olvasható a Startlap oldalán.
Saas-Fee ma is büszke erre a különleges kapcsolatra. A rajongók több mint négy évtizeddel később is felkeresik azokat a pontokat, amelyeket a videóból ismerhetnek.
És hiába akadnak, akik minden decemberben megfogadják, hogy most már tényleg nem hallgatják meg újra a Last Christmast, a dal valahogy mindig visszatér. Ahogy Saas-Fee is: elég néhány ismerős dallam, és máris ott találjuk magunkat a havas svájci hegyek között.