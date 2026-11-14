Nem díszlet volt a Last Christmas híres faháza, a Wham! tette világhírűvé a svájci falut - videó

A Last Christmas nélkül szinte elképzelhetetlen a karácsony. A Wham! 1984-es slágere azóta is minden évben felcsendül, a hozzá készült videó pedig legalább ennyire emlékezetes. A havas hegyek és a faház azonban nem egy filmstúdió díszletei voltak: a felvételek egy svájci alpesi faluban készültek.

Több mint négy évtizede készült a Wham! Last Christmas című videója, a helyszín azonban azóta sem merült feledésbe.

Fotó: FRANK MOLTER / AFP

A havas táj tökéletes hátteret adott

George Michael és Andrew Ridgeley a svájci Saas-Feében dolgozott a stábbal. A település mintegy 1800 méteres magasságban fekszik, a környék pedig pontosan azt a havas, mesebeli hangulatot adta, amelyre a történethez szükségük volt.

A svájci Saas-Fee ma is őrzi a legendás felvételek emlékét, a híres faház pedig még mindig áll.

Fotó: SAKIS PAPADOPOULOS / AFP

A választás nem volt teljesen magától értetődő. A produkciónak ugyanis eredetileg más helyszínt szántak, ám a megfelelő mennyiségű hó hiánya miatt új megoldást kellett keresni. Saas-Fee végül tökéletesnek bizonyult. Már csak azért is, mert a település különlegessége, hogy autómentes: hagyományos személyautók nem közlekedhetnek a faluban, ezért a keskeny utcák, a fából épült házak és a lenyűgöző hegyvidéki környezet ma is egészen sajátos hangulatot árasztanak – írja a Startlap.

Havas táj Saas-Feében, a svájci Wallis kantonban, az Alpok lábánál.

Fotó: ROSS WOODHALL / AFP

A felvételeken a környék több ismert pontja is feltűnik, köztük a Felskinnbahn felvonó. A nézők számára pedig talán éppen a faház maradt a legemlékezetesebb.

A híres faház még mindig megvan

A videóban látható épület nem díszlet volt. A Chalet Schliechte ma is áll Saas-Fee Wildi nevű részén, így aki ellátogat a településre, személyesen is megnézheti a legendássá vált épületet.

A történethez tartozó belső jeleneteket egyébként máshol vették fel, vagyis a képernyőn látható faházi világ több helyszín felvételeiből állt össze.

A stáb a Walliserhofban szállt meg, amely ma Walliserhof Grand-Hotel & Spa néven működik. A szálloda azóta is büszkén őrzi a nyolcvanas évek egyik legismertebb karácsonyi slágerének emlékét.

Saas-Fee pedig máig épít a kultikus dal örökségére. A településen a látogatók a WHAM! Walk útvonalán járhatják végig azokat a pontokat, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a videóhoz.

A falubeliek ma is emlékeznek George Michaelre

A forgatás Saas-Fee lakóinak is emlékezetes maradt. A stáb nem éppen felkészülten érkezett a havas Alpokba:

többen könnyű kabátban és nyári cipőben szálltak ki, ezért helyben kellett beszerezniük a megfelelő ruhákat.

A Wham! tagjai és a stáb a helyi Walliserhofban szálltak meg, amely ma Walliserhof Grand-Hotel & Spa néven működik. A faluban azóta sem felejtették el, hogy itt készült a Last Christmas legendás videója.

Amikor George Michael 2016 karácsonyán meghalt, a helyiek karácsonyfát állítottak az énekes emlékére

– olvasható a Startlap oldalán.