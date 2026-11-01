Legendás magyar színészek sírjai: így nyugszanak a nemzet kedvencei – Galéria

November 1-jén országszerte gyertyák ezrei gyúlnak az elhunytak emlékére. Ilyenkor a családtagok mellett sokan kedvenc művészeik sírját is felkeresik. Budapest történelmi temetőiben a magyar kultúra számos meghatározó alakja nyugszik. Síremlékeik nemcsak kegyeleti helyek, hanem a magyar film- és színháztörténet fontos emlékei is.

Hofi sírja

Karády Katalin – egy egész korszak jelképe

Karády Katalin a magyar filmtörténet egyik legkülönlegesebb alakja volt. Mély hangja, titokzatos megjelenése és tragikus szerepei miatt már életében legendává vált. A második világháború idején üldözötteket segített, később elhagyta Magyarországot, és évtizedeken át külföldön élt. 1990-ben New Yorkban hunyt el, hamvait hazaszállították, és a budapesti Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.

Latinovits Zoltán – a színészkirály

Latinovits Zoltán alakításai máig a magyar színjátszás legkiemelkedőbb teljesítményei közé tartoznak. A Szindbád és az Isten hozta, őrnagy úr! című filmekben nyújtott alakítása, valamint versmondásai generációk számára tették felejthetetlenné.

A mindössze 44 évesen elhunyt művész Balatonszemesen nyugszik.

Törőcsik Mari – a magyar film egyik legnagyobb csillaga

Törőcsik Mari nemzetközileg is elismert színésznő volt, aki a Körhinta című filmmel vált ismertté, majd hosszú pályafutása során számtalan emlékezetes szerepet játszott. A cannes-i filmfesztiválon is díjazott művész 2021-ben hunyt el. Végső nyughelye a Velem községben található temetőben van.

Garas Dezső – a humor és a dráma mestere

Garas Dezső különleges karaktereivel és rendkívüli színészi érzékenységével vált a magyar közönség kedvencévé. A Régi idők focija Minarik Edéjeként, valamint számos más film- és színházi szerepében is maradandót alkotott. 2011-ben hunyt el, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.

Hofi Géza – akinek a humorát ma is idézik

Hofi Géza a magyar kabaré egyik legismertebb alakja volt. Előadásai, szófordulatai és társadalomkritikus humora máig népszerűek. A 2002-ben elhunyt művész a Farkasréti temetőben nyugszik, sírja sok tisztelő számára fontos emlékhely.