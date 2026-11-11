A színész, aki a világ legszebb nőit hódította meg: 52 éves lett Leonardo DiCaprio

Ma ünnepli 52. születésnapját a Titanic, az Eredet és megannyi sikerfilm sztárja, Hollywood megrögzött agglegénye: Leonardo DiCaprio. A kisfiús bájával ismertté vált színész immár több, mint 30 éve van a színészi pályán és megannyi ikonikus alakítás fűződik a nevéhez, gondoljunk csak A nagy Gatsbyre, A Wall Street farkasára vagy éppen a Django elszabadulra, hogy csak néhányat említsünk. De Leonardo DiCaprio szerepei mellett a magánéletére is érdemes vetni néhány pillantást, hiszen kétségkívül mindig a világ legcsodásabb női közül válogatott. Mutatjuk, kik voltak a barátnői!

Az 52 éves Leonardo DiCaprio exeit kétségtelenül a világ legszebb női között tartják számon (Fotó: ANGELA WEISS / AFP)

Leonardo DiCaprio nevét hallva a szerepei mellett a legtöbbeknek valószínűleg olyan a poénok jutnak eszébe, amik arra utalnak, hogy a színész minden barátnőjét lecseréli, amint a hölgy eléri a 25 éves kort. Ez persze nem feltétlenül igaz, de tény, hogy mindig gyönyörű fiatal nőkkel, köztük számos Victoria’s Secret angyallal randizgatott. Már az első hivatalos, nyilvánosan felvállalt barátnője, Bridget Hall is a világhírű fehérnemű márka arca volt, pedig DiCaprio karrierje még csak akkor indult be. Őt a szintén szupermodell Naomi Campbell követte egy rövid románc erejéig, míg 1994-ben nem találkozott Kristen Zang színésznővel, akivel 4 évet töltött együtt. Leonardo a 2000-es évek elején újra visszatért a modellek világába, a Titanic után Helena Christensennel hozták hírbe, majd Giselle Bündchenre csapott le, akivel 5 évig voltak együtt, míg Bar Rafaelivel 2005 és 2011 között alkottak egy párt.

Leonardo DiCaprio a 2010-es évek elején Bar Rafaeli modellel alkotott egy párt (Fotó: Northfoto)

Leonardo DiCaprio Blake Livelyt is megszerezte

Bár Blake Lively férje már közel 15 éve Ryan Reynolds, de a kapcsolatuk előtt néhány hónapig még Leonardo DiCaprioval is randizgatott. A színész a nyári románc után egy újabb Victoria’s Secret modellel, Erin Heathertonnal jött össze, de közel egy év után elváltak útjaik. A szakítás után arról röppentek fel pletykák, hogy az akkor 39 éves színész, a 20 éves Palvin Barbarával kavar, ám a kapcsolatukat a magyar modell csak közeli barátságként írta le. Nem sokkal később pedig a Titanic sztárja újabb komoly kapcsolatba kezdett, Toni Garrn német modellel, de ez a kapcsolat sem tartott egy évnél sokkal tovább, akár csak a Kelly Rohrbachoz fűződő viszonya 2015-ben, akivel az egy éves évfordulót sem élték meg. Így alakult a Nina Agdallal is, akivel baráti viszonyban váltak el egy év után.