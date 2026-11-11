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születésnap

A színész, aki a világ legszebb nőit hódította meg: 52 éves lett Leonardo DiCaprio

1 órája
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Hihetetlen, de a Titanic szépfiúja ma már túl van az ötödik X-en, de ami a csajokat illeti, mit sem veszített sármjából. Leonardo DiCaprio barátnői mindig a világ legjobb női voltak, és ez ma sincs másként. Mutatjuk a listát!
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születésnapLeonardo DiCaprioszerelemexek

Ma ünnepli 52. születésnapját a Titanic, az Eredet és megannyi sikerfilm sztárja, Hollywood megrögzött agglegénye: Leonardo DiCaprio. A kisfiús bájával ismertté vált színész immár több, mint 30 éve van a színészi pályán és megannyi ikonikus alakítás fűződik a nevéhez, gondoljunk csak A nagy Gatsbyre, A Wall Street farkasára vagy éppen a Django elszabadulra, hogy csak néhányat említsünk. De Leonardo DiCaprio szerepei mellett a magánéletére is érdemes vetni néhány pillantást, hiszen kétségkívül mindig a világ legcsodásabb női közül válogatott. Mutatjuk, kik voltak a barátnői!

Leonardo DiCaprio még 52 évesen is bárkit képes meghódítani.
Az 52 éves Leonardo DiCaprio exeit kétségtelenül a világ legszebb női között tartják számon (Fotó: ANGELA WEISS / AFP)

Leonardo DiCaprio nevét hallva a szerepei mellett a legtöbbeknek valószínűleg olyan a poénok jutnak eszébe, amik arra utalnak, hogy a színész minden barátnőjét lecseréli, amint a hölgy eléri a 25 éves kort. Ez persze nem feltétlenül igaz, de tény, hogy mindig gyönyörű fiatal nőkkel, köztük számos Victoria’s Secret angyallal randizgatott. Már az első hivatalos, nyilvánosan felvállalt barátnője, Bridget Hall is a világhírű fehérnemű márka arca volt, pedig DiCaprio karrierje még csak akkor indult be. Őt a szintén szupermodell Naomi Campbell követte egy rövid románc erejéig, míg 1994-ben nem találkozott Kristen Zang színésznővel, akivel 4 évet töltött együtt. Leonardo a 2000-es évek elején újra visszatért a modellek világába, a Titanic után Helena Christensennel hozták hírbe, majd Giselle Bündchenre csapott le, akivel 5 évig voltak együtt, míg Bar Rafaelivel 2005 és 2011 között alkottak egy párt. 

Leonardo DiCaprio és Bar Rafaeli kapcsolata hat évig tartott.
Leonardo DiCaprio a 2010-es évek elején Bar Rafaeli modellel alkotott egy párt (Fotó: Northfoto)

Leonardo DiCaprio Blake Livelyt is megszerezte

Bár Blake Lively férje már közel 15 éve Ryan Reynolds, de a kapcsolatuk előtt néhány hónapig még Leonardo DiCaprioval is randizgatott. A színész a nyári románc után egy újabb Victoria’s Secret modellel, Erin Heathertonnal jött össze, de közel egy év után elváltak útjaik. A szakítás után arról röppentek fel pletykák, hogy az akkor 39 éves színész, a 20 éves Palvin Barbarával kavar, ám a kapcsolatukat a magyar modell csak közeli barátságként írta le. Nem sokkal később pedig a Titanic sztárja újabb komoly kapcsolatba kezdett, Toni Garrn német modellel, de ez a kapcsolat sem tartott egy évnél sokkal tovább, akár csak a Kelly Rohrbachoz fűződő viszonya 2015-ben, akivel az egy éves évfordulót sem élték meg. Így alakult a Nina Agdallal is, akivel baráti viszonyban váltak el egy év után. 

A színész kedvese 24 évvel fiatalabb nála.
Leonardo DiCaprio és Vittoria Ceretti párosát augusztusban biciklizés közben kapták lencsevégre (Fotó: Northfoto / TIDNY-106)

Leonardo DiCaprio jelenlegi barátnője is egy igazi bombázó

A színész a mostani előtti utolsó hivatalos kapcsolata Camile Morrone színésznővel volt, ám végül közel 4 év után véget ért a szerelmük Al Pacino nevelt lányával. És bár Leonardo néhány hónapig Gigi Hadiddal is próbálkozott, de viszonyuk sosem vált hivatalossá, így a hollywoodi szívtipró Vittoria Ceretti modell mellett találta meg a helyét, akivel most már több, mint 3 éve vannak együtt és úgy tűnik a kapcsolatuk nagyon harmonikus. A 28 éves olasz bombázót és a ma 52 éves szívtiprót utoljára októberben csípték el együtt, amikor Hawaii-on romantikáztak. Lehet, hogy ő az igazi, és Leo végre tényleg megállapodik?

DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
DiCaprio csajai, DiCapriocsajai,
Galéria: A Titanic sztárjának hódításai, Leonardo DiCaprio hosszú exlistája képeken
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Leonardo DiCaprio egyik első nyilvános, ismert barátnője Bridget Hall volt, még 1994-ben

 

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