Liptai Claudia és két másik új műsorvezetője is lesz a Mokkának?

Október 30-án Proksa Szandra váratlanul a közösségi oldalain jelentette be, hogy többé nem vezeti a TV2 Mokka című reggeli műsorát. A tévés éveken át arról álmodozott, hogy ebben a műsorban dolgozhasson, ami nagyjából egy évig meg is adatott neki. Proksa távozása azonban nem az egyetlen változás a Mokka háza táján. Legalábbis a legújabb iparági pletykák szerint több ismert műsorvezető is csatlakozik a stábhoz, köztük Liptai Claudia.

Hamarosan nemcsak vasárnap esténként lesz látható a TV2-n Liptai Claudia? Forrás: MW

Liptai Claudia visszatér a Mokkába?

A story.hu információ szerint az egyik legnagyobb változás, hogy Liptai Claudia, aki korábban hosszú éveken át volt a Mokka ikonikus arca, visszatér, hogy reggelente ismét köszöntse a nézőket. Claudia jelenleg a Sztárban Sztár zsűrijében bizonyít vasárnaponként, de nem lenne meglepő, ha a TV2 szeretné több fronton is bevetni, hiszen mégis ő az ország egyik legismertebb és legkedveltebb tévése.

De nem Liptai az egyetlen ismert név, akivel a pletykák szerint megállapodott a TV2. Claudia közeli barátnője, Holdampf Linda is az érkező műsorvezetők listáján lehet. A divatszakértő már évek óta rendszeresen dolgozik a csatorna különböző show-iban stylistként, de a reggeli tévézés sem ismeretlen neki, a Life TV Ébredj velünk! egyik háziasszonya volt korábban.

A harmadik érkező a lap informátora szerint nem más, mint Henry Kettner, aki szereplőként már több show-ban is részt vett az évek folyamán. Többnyire az RTL-en láthatták a nézők az utóbbi időben, hiszen benne volt a Nyerő Párosban és Az Árulókban is. De tagja volt a tavalyi Ázsia Expressz háttérstábjának, szóval ő sem ismeretlen a TV2 székházában.

Újabb távozók is lesznek?

Ha tényleg három új műsorvezető érkezik a Mokkába, akkor elég sokan lesznek már ebben a pozícióban. A jelenlegi csapatot Iszak Eszter, Zavaros Eszter, Istenes László és Váczi Gergő alkotják Proksa Szandra távozását követően. Iszak a Mokka mellett az Aktív egyik műsorvezetője is, szóval elképzelhető, hogy ő kikerül a reggeles körforgásból.