L.L. Junior húsz évvel fiatalabb barátnője kiverte a biztosítékot: szétszedik a kommentelők

L.L. Junior a Frey Tímeával viharosan véget ért románca után belevetette magát az életbe. Egy friss Instagram-bejegyzés szerint ismét egy sokkal fiatalabb lány oldalán keresi a boldogságot. Méghozzá Géczi Bea húga oldalán, aki húsz évvel fiatalabb a rappernél.

L.L. Junior húsz évvel fiatalabb barátnője kiverte a biztosítékot - Fotó: MW Bulvár

L.L. Junior húsz évvel fiatalabb barátnője kiverte a biztosítékot

A kapcsolatot lebuktató képet maga Nagy Heni osztotta meg, aki a fotó mellé pedig a sokat mondó "He changed my life" szöveget írta, ami azért gyanúsan arra utal, hogy nem csak haverkodnak. A fotót, amelyen összebújva cigiznek egy szórakozóhelyen, azóta már törölte az oldaláról a fiatal lány. De ami egyszer felkerült a netre, az ott is marad - hála a Reddit közönségének.

A hír futótűzként terjedt el az r/talk_hunfluencers Reddit oldalon, ahol az olvasók egyáltalán nem fogták vissza magukat. A legtöbben a húszéves korkülönbségen akadtak ki, sokan nem tartják normális dolognak, hogy egy családapa folyamatosan huszonéves lányok mellett keresi a boldogságot. A kommentelők között akadt olyan is, aki egyenesen a higiéniát hozta fel, mondván, szinte a képernyőn keresztül is érezni a rothadó fog és a cigaretta jellegzetes szagát.

A vitában hamar előkerültek a korábbi drogpletykák is. Többen megjegyezték, hogy bár a rapper rendszeresen tagadja a tiltott szerek használatát, a mostani fotón is gyanúsan viselkedik, és a folyamatos tagadás csak ront a hitelességén.

Vannak olyan rajongók, akik féltik kedvencüket. Szerintük L.L. Juniort csak kihasználják a fiatal csajok. Frey Timi is csak ugródeszkának használta, aztán amikor bejött neki az élet, azonnal dobbantott a rapper mellől. Sokak szerint az új barátnő is ilyen ambíciókat dédelget.