Csomagkézbesítőként dolgozik az RTL volt műsorvezetője

Lukács Miki öt éve távozott az RTL-től, azóta pedig jóval ritkábban láthatják a nézők a képernyőn. A korábbi műsorvezető most egy teljesen új területen próbálta ki magát: csomagkézbesítőként dolgozik, és azt mondja, kifejezetten jót tett neki a civil munka.

Lukács Miki

Fotó: Polyák Attila / Origo

Hetente néhány napot kézbesít

Lukács Miki október elején kezdett dolgozni egy barátja csomagkézbesítő cégénél, amely a posta alvállalkozójaként működik. Nem főállásban vállalja a munkát, csak hetente néhány napot, amikor ideje engedi.

Egyáltalán nem derogál a civil munka

– mondta a Blikknek, hozzátéve, hogy már fiatalon sem állt távol tőle a kétkezi munka. Tizenhét évesen újságot árult, később pedig diszkóban dolgozott pohárszedőként.

A kézbesítés szerinte azért is hasznos tapasztalat, mert közben közvetlenül találkozik az emberekkel és bepillantást nyer a mindennapjaikba. Mint fogalmazott, ez „szociológiai tanulmányként” is felfogható számára.

Az AI miatt egyre kevesebb a tévés munka

Lukács Miki a műsorvezetés mellett rádiós és reklámos munkákat is vállalt, ám elmondása szerint ezekből egyre kevesebb akad. Szerinte ebben a mesterséges intelligencia térnyerése is szerepet játszik.

Sajnos a mesterséges intelligencia szép lassan elveszi a munkánkat

– fogalmazott, és úgy véli, az AI hamarosan a szinkronszakmában is komoly változásokat hozhat.

A csomagkézbesítést ugyanakkor nem bánja, sőt örül annak, hogy új területet tanulhat ki. A munkának szerinte az is különleges része, hogy olyan helyekre jut el, ahol korábban még sosem járt. A Havanna lakótelepen például nemrég járt először, és meglepte, hogy sokan felismerték és a nevén szólították.

Januárban visszatérne a média világába

A kézbesítés azonban csak átmeneti időszak. Miki jelenleg kisfiával, Mátéval és párjával, Alexával tölti ideje nagy részét, otthon is igyekszik kivenni a részét a teendőkből.

A tervek szerint azonban január-február környékén ismét visszatér a média világába.

Nem innen tervezek nyugdíjba menni

– jelentette ki. Elárulta, hogy már megvan a terve a visszatérésre, azt azonban egyelőre nem árulta el, pontosan milyen szerepben láthatják majd. Egy dolgot viszont leszögezett:

ezúttal nem műsorvezetőként folytatná.

„A karácsonyi időszakot még megoldom, utána viszont nagy terveim vannak. Voltam már tévés műsorvezető, 10 évig a Juventus Rádióban dolgoztam gyártásvezetőként, és január-február környékén szeretnék visszatérni a média világába. Egyelőre titok, hogy hova és milyen szerepkörbe, de annyit elárulhatok, hogy nem műsorvezető leszek. Izgatott vagyok, és remélem, lesz lehetőségem visszatérni” – mondta Miki.