Csomagkézbesítőként dolgozik az RTL volt műsorvezetője

Lukács Miki öt éve távozott az RTL-től, azóta pedig jóval ritkábban láthatják a nézők a képernyőn. A korábbi műsorvezető most egy teljesen új területen próbálta ki magát: csomagkézbesítőként dolgozik, és azt mondja, kifejezetten jót tett neki a civil munka.
Hetente néhány napot kézbesít
Lukács Miki október elején kezdett dolgozni egy barátja csomagkézbesítő cégénél, amely a posta alvállalkozójaként működik. Nem főállásban vállalja a munkát, csak hetente néhány napot, amikor ideje engedi.
Egyáltalán nem derogál a civil munka
– mondta a Blikknek, hozzátéve, hogy már fiatalon sem állt távol tőle a kétkezi munka. Tizenhét évesen újságot árult, később pedig diszkóban dolgozott pohárszedőként.
A kézbesítés szerinte azért is hasznos tapasztalat, mert közben közvetlenül találkozik az emberekkel és bepillantást nyer a mindennapjaikba. Mint fogalmazott, ez „szociológiai tanulmányként” is felfogható számára.
Az AI miatt egyre kevesebb a tévés munka
Lukács Miki a műsorvezetés mellett rádiós és reklámos munkákat is vállalt, ám elmondása szerint ezekből egyre kevesebb akad. Szerinte ebben a mesterséges intelligencia térnyerése is szerepet játszik.
Sajnos a mesterséges intelligencia szép lassan elveszi a munkánkat
– fogalmazott, és úgy véli, az AI hamarosan a szinkronszakmában is komoly változásokat hozhat.
A csomagkézbesítést ugyanakkor nem bánja, sőt örül annak, hogy új területet tanulhat ki. A munkának szerinte az is különleges része, hogy olyan helyekre jut el, ahol korábban még sosem járt. A Havanna lakótelepen például nemrég járt először, és meglepte, hogy sokan felismerték és a nevén szólították.
Januárban visszatérne a média világába
A kézbesítés azonban csak átmeneti időszak. Miki jelenleg kisfiával, Mátéval és párjával, Alexával tölti ideje nagy részét, otthon is igyekszik kivenni a részét a teendőkből.
A tervek szerint azonban január-február környékén ismét visszatér a média világába.
Nem innen tervezek nyugdíjba menni
– jelentette ki. Elárulta, hogy már megvan a terve a visszatérésre, azt azonban egyelőre nem árulta el, pontosan milyen szerepben láthatják majd. Egy dolgot viszont leszögezett:
ezúttal nem műsorvezetőként folytatná.
„A karácsonyi időszakot még megoldom, utána viszont nagy terveim vannak. Voltam már tévés műsorvezető, 10 évig a Juventus Rádióban dolgoztam gyártásvezetőként, és január-február környékén szeretnék visszatérni a média világába. Egyelőre titok, hogy hova és milyen szerepkörbe, de annyit elárulhatok, hogy nem műsorvezető leszek. Izgatott vagyok, és remélem, lesz lehetőségem visszatérni” – mondta Miki.