A Reszkessetek, betörők! kétségtelenül a világ legnépszerűbb karácsonyi filmjei közé tartozik, így nem csoda, hogy több mint 35 év után is minden évben előkerül még a magyar családokban is. Az egyesült államokban pedig szinte egyfajta kultusz épül köré, amiből a legtöbb cég és márka megpróbált már vágni magának egy szeletet. Most sem történt ez másként, sőt, az idei reklámban még Macaulay Culkin is újra magára öltötte Kevin szerepét.

Macaulay Culkin gyerekként szerepelt a Reszkessetek, betörők! első és második részében, de máig onnan ismerik a legtöbben

(Fotó: TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO / Collection ChristopheL)

Amerikában szinte már hagyománnyá vált az elmúlt években, hogy minden évben más cég készít karácsonyi reklámot Macaulay Culkin főszereplésével. Korábban olyan nagy cégek, mint az Amazon, az Uber Eats vagy a Google is lecsaptak már a lehetőségre, hogy az igazi Kevin MacAllisterrel forgassanak karácsonyi kisfilmet, amit ő örömmel el is vállalt, idén pedig az egyik gyorsétterem lánc lett a szerencsés, ami a filmmel, na meg az egykori főszereplővel csábíthatja be a vevőit a karácsonyi időszakban.

Macaulay Culkin Kevinje most éttermi dolgozóként tért vissza a képernyőre (Fotó: Profimedia)

Macaulay Culkin filmje saját menüt kap

A gyorsétterem óriás úgy döntött, hogy a reklám mellé, ahol az újra Kevin bőrébe bújó Culkin beáll hozzájuk dolgozni, egy exkluzív menüt is piacra dobnak, a Reszkessetek, betörők! nevével fémjelezve, kiegészítve négy különböző, a filmhez illő motívumokkal ellátott zoknival, amikben a legnagyobb rajongók majd pózolhatnak a karácsonyfa mellett. A hazai fanokat azonban sajnos el kell keserítenünk, az ajánlat ugyanis sajnos csak a tengerentúlon lesz elérhető.