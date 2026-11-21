Újabb Reszkessetek, betörők! film készülhet a Disney-nél, amelyben Macaulay Culkin több mint harminc év után ismét eljátszhatja Kevin McCallister szerepét. A 46 éves színész a hírek szerint Seth Rogennel és annak alkotótársával, Evan Goldberggel dolgozik a folytatás előkészítésén – számolt be róla a Daily Mail.

Macaulay Culkin több mint harminc év után ismét eljátszhatja Kevin McCallister szerepét

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A tervezett film alapját Culkin saját ötlete adja, amelyet Rogen és Goldberg fejleszt tovább. A Deadline értesülései szerint a színész, aki időközben maga is édesapa lett, új megközelítésből szeretné bemutatni egykori karakterét. A történet azt járhatja körül, hogyan alakult Kevin McCallister élete felnőttként, miután gyermekkorában egyedül maradt otthon, és betörőkkel kellett szembeszállnia.

A produkció fejlesztéséről szóló hírek ellenére a Disney egyelőre nem közölt hivatalos részleteket a forgatás kezdetéről vagy a tervezett bemutatóról.

Több mint harminc éve mutatták be az első Reszkessetek, betörők! filmet Macaulay Culkin az 1990-ben bemutatott Reszkessetek, betörők! című vígjátékban vált világszerte ismertté. A filmben Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Heard és John Candy oldalán szerepelt. Az 1992-es Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban című folytatásban ismét ő alakította Kevin McCallistert, a filmsorozat későbbi négy részében azonban már nem szerepelt. A franchise azóta több alkalommal is új szereplőkkel tért vissza. A legutóbbi filmet 2021-ben mutatták be Otthon, édes otthon címmel.

Culkin ugyanakkor nemrég ismét eljátszotta ikonikus karakterét egy McDonald's-reklámban. Az ünnepi kampányban Kevin ezúttal egy gyorsétteremben marad egyedül zárás után. A reklám kedvező fogadtatásban részesült a rajongók körében, akik közül többen is jelezték, hogy szívesen látnák újra a színészt a jól ismert szerepben.

A Disney már korábban is tárgyalhatott Macaulay Culkinnal

A folytatás lehetőségéről már hónapokkal ezelőtt megjelentek az első értesülések. Matthew Belloni újságíró júliusban, a The Town című podcastban arról beszélt, hogy Culkin találkozott a Walt Disney Studios vezetőivel a kaliforniai Burbankben.

Az egyeztetésen állítólag a filmsorozat újraindításának lehetőségeit vitatták meg. Belloni szerint a Disney komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a színész ismét elvállalja Kevin McCallister szerepét.

Az újságíró arról is beszámolt, hogy a stúdió akár egy másik, Culkin számára fontos filmes projekt megvalósítását is támogathatná, amennyiben a színész részt vesz az új Reszkessetek, betörők! filmben.