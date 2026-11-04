Koncz Gábor reagált a színházigazgatói váltásokra: „Nem értem, mi szükség van erre, ha egy színház jól működik”

Jelentős változások előtt áll a magyar színházi élet: néhány nap alatt három meghatározó intézmény vezetésével kapcsolatban is fontos döntések születtek. A Madách Színház és az Új Színház élére új igazgatót neveztek ki, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának, Ókovács Szilveszternek pedig azonnali hatállyal megszüntették a munkaviszonyát. A történtek kapcsán Koncz Gábor az Origónak mondta el a véleményét, és azt is elárulta, ő maga valaha gondolkodott-e azon, hogy színházigazgató legyen.

Koncz Gábor szerint nem jó döntés olyan színházban leváltani az igazgatót, mint a Madách Színház (Fotó: Tumbász Hédi)

22 évig volt a Madách Színház igazgatója Szirtes Tamás

A Madách Színházat 2004 óta vezető Szirtes Tamás helyét 2027. január 31-től Szabó P. Szilveszter veszi át, míg az Új Színház élére Csiby Gergely érkezik, aki Dörner Györgyöt váltja. Utóbbi 2012 óta irányította az intézményt. Mindkét új igazgató megbízatása 2032 januárjáig szól.

Az Operaházban ennél jóval váratlanabb fordulat történt: Ókovács Szilveszter munkaviszonyát november 2-án azonnali hatállyal megszüntették. Ő 2011-től kormánybiztosként, 2013-tól pedig főigazgatóként irányította az intézményt, így összesen mintegy 15 év után távozik a vezetésből. A minisztérium közlése szerint a döntést az Operaház átvilágítása indokolta, amelyben több szabálytalanságot is felfedeztek. Az új főigazgatói posztra pályázatot írnak ki, addig Ivacs Balázs látja el a vezetői feladatokat.

Koncz Gábor korábban gondolt arra, hogy igazgató legyen, de végül sosem nyújtott be pályázatot (Fotó: Markovics Gábor)

Koncz Gábor reagált a váltásokra

A színművész nem érti, mi indokolja a változtatásokat azokban az intézményekben, amelyek szerinte jól működnek. Úgy véli, ha a közönség elégedett, az előadások sikeresek, és a jegyek is fogynak, akkor érdemes alaposan átgondolni, valóban szükség van-e egy új vezető kinevezésére.

Nem értem, mi szükség van a váltásokra akkor, ha egy színház jól működik. Ez egy kockázatos döntés szerintem, hiszen a jegyeket eddig is vette a kedves közönség, az előadások jól mentek, minden rendben volt

– fogalmazott az Origónak Koncz Gábor.

A 89. évét taposó színész azt is elárulta, hogy pályája során benne is felmerült már a gondolat, hogy megpróbálkozik egy színház vezetésével, ám végül sosem szánta rá magát.

Korábban volt, hogy felmerült bennem, hogy pályázom, de aztán mindig elvetettem. Egy színházban az igazgató vállán van a legtöbb teher és a legtöbb felelősség is. Én nem akarnék soha mások feje felett dönteni. Ráadásul egy színész, ha jól csinálja a dolgát, megkapja a tapsot, az igazgatókat azonban nem nagyon szokták megtapsolni

– mondta.