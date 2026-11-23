Különleges nemzetközi megtiszteltetés érte Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművészt, aki Donald Trump amerikai elnök floridai rezidenciáján, a világszerte ismert Mar-a-Lagóban megrendezett rangos jótékonysági gálaest kiemelt művészvendégeként lépett színpadra. Az eseményen az Egyesült Államok kormányzatának magas rangú vezetői, a politikai és közélet meghatározó személyiségei, valamint világhírű filmszínészek is jelen voltak. A magyar művész fellépését nagy siker fogadta, és újabb meghívást is kapott a különleges helyszínre.

Mága Zoltán Donald Trump jótékonysági rendezvényén lépett fel (Fotó: Mága Zoltán)

Mága Zoltán újévi koncertje előtt meghúzta a váratlant

A nemzetközileg elismert magyar hegedűművész pályafutásának újabb emlékezetes állomásához érkezett: a Mar-a-Lagóban rendezett jótékonysági gálaesten nemcsak művészetével képviselhette Magyarországot, hanem egy olyan nemes kezdeményezéshez is csatlakozhatott, amelynek célja a szolgálatteljesítés közben életüket vesztett katonák és rendőrök, valamint az elhunyt veteránok családjainak támogatása volt. Az esemény kiemelt meghívott vendégei között szerepelt Todd Blanche, az Egyesült Államok igazságügyi minisztere; Kash Patel, az FBI igazgatója; Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter; Keith Sonderling munkaügyi miniszter; Tom Homan, az amerikai elnök határbiztonsági és bevándorlásügyi főmegbízottja; Doug Collins veteránügyi miniszter; Sean Curran, az amerikai elnökvédelmi szolgálat, a U.S. Secret Service igazgatója; valamint Sara Carter, a Fehér Ház Nemzeti Drogellenőrzési Politikai Hivatalának vezetője.

Mága Zoltán az USA igazságügyi miniszterével is váltott néhány szót (Fotó: Mága Zoltán)

Filmsztárok is jelen voltak az eseményen

A rangos eseményen a nemzetközi filmvilág ismert képviselői is részt vettek, köztük Kevin Sorbo amerikai filmszínész, a világhírű Herkules televíziós sorozat címszereplője, valamint Lou Ferrigno, a legendás The Incredible Hulk sorozat Hulkjának megformálója. Különösen emlékezetes pillanat volt a magyar hegedűművész számára már a megérkezés is. A jótékonysági gála házigazdája személyesen fogadta Mága Zoltánt és kíséretét, majd amikor a beszélgetés során szóba került, hogy a művész korábban már hegedült Donald Trump amerikai elnöknek, mosolyogva így válaszolt:

Természetesen tudjuk, hiszen Zoltán az elnök úr egyik kedvenc hegedűművésze!

A váratlan és megtisztelő kijelentés a művészt is meglepte: „Őszintén szólva, szinte szavakat sem találtam. Egy művész számára különösen megható, amikor ilyen szeretettel és elismeréssel fogadják. Hálás vagyok minden ilyen pillanatért, és igyekszem továbbra is a zenémmel megszolgálni a közönség bizalmát és szeretetét” – idézte fel a találkozást Mága Zoltán.