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Egy egész ország kívülről fújja a mondataikat – de felismered a legendás magyar szinkronhangok arcát is? – galéria

43 perce
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Bud Spencer morgásától Columbo töprengéséig sok kedvenc filmes pillanatunkhoz egy magyar színész hangja is hozzátartozik. A magyar szinkron legendái, Bujtor István, Szabó Gyula és társaik generációk számára tették emlékezetessé ezeket a karaktereket. Galériánkban megmutatjuk, kik szólaltatták meg magyarul a világsztárokat.
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Egy ismerős hang néha egyetlen mondattal visszahozza a régi tévézések hangulatát. Bud Spencer és Terence Hill civódásait, Columbo kérdéseit vagy a Minden lében két kanál csipkelődéseit sokan a magyar szinkron legendás színészeinek hangján őrzik az emlékeikben. 

Legendás magyar szinkronhangok: felismered a színészeket?
Legendás magyar szinkronhangok: Bujtor István – Bud Spencer Forrás: Fortepan, AFP

Legendás magyar szinkronhangok: felismered a színészeket? 

A szinkronszínészek a karakterek humorát, indulatait és apró bizonytalanságait is közvetítik. Munkájuk attól válik igazán emlékezetessé, hogy a néző szinte elfelejti: a képernyőn látható arc és a hallott hang két különböző emberhez tartozik.

Ujréti László egy korábbi interjúban felidézte, hogy Terence Hill személyesen is megköszönte neki a munkáját. Szabó Gyula pedig lánya visszaemlékezése szerint annyira ráérzett Columbo figurájára, hogy olykor a képernyőnek háttal is mondta a szövegét.

Egy világsztárnak ugyanakkor több magyar hangja is lehetett, és ugyanahhoz a filmhez is készülhetett új szinkron. Ezért válogatásunkban minden párosnál megnevezzük a konkrét filmet vagy sorozatepizódot és a hozzá tartozó magyar változatot. Hat emlékezetes párossal idézzük fel a magyar szinkron világát!

Galéria: Felismered őket? Ők adták a legendás filmsztárok felejthetetlen magyar hangját
Fotó: AFP, NorthFoto, Fortepan, Origo
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Bujtor István – Bud Spencer: Bud Spencer Charlie O’Brienje Bujtor István hangján szólal meg a Kincs, ami nincs 1983-ban készült első magyar szinkronjában. A párosítás Terence Hill magyar hangja, Ujréti László szerint külön hangpróba nélkül született: a rendező választotta ki őket, a szerepek pedig később velük maradtak

 

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