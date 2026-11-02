Egy egész ország kívülről fújja a mondataikat – de felismered a legendás magyar szinkronhangok arcát is? – galéria

Egy ismerős hang néha egyetlen mondattal visszahozza a régi tévézések hangulatát. Bud Spencer és Terence Hill civódásait, Columbo kérdéseit vagy a Minden lében két kanál csipkelődéseit sokan a magyar szinkron legendás színészeinek hangján őrzik az emlékeikben.

Legendás magyar szinkronhangok: Bujtor István – Bud Spencer Forrás: Fortepan, AFP

Legendás magyar szinkronhangok: felismered a színészeket?

A szinkronszínészek a karakterek humorát, indulatait és apró bizonytalanságait is közvetítik. Munkájuk attól válik igazán emlékezetessé, hogy a néző szinte elfelejti: a képernyőn látható arc és a hallott hang két különböző emberhez tartozik.

Ujréti László egy korábbi interjúban felidézte, hogy Terence Hill személyesen is megköszönte neki a munkáját. Szabó Gyula pedig lánya visszaemlékezése szerint annyira ráérzett Columbo figurájára, hogy olykor a képernyőnek háttal is mondta a szövegét.

Egy világsztárnak ugyanakkor több magyar hangja is lehetett, és ugyanahhoz a filmhez is készülhetett új szinkron. Ezért válogatásunkban minden párosnál megnevezzük a konkrét filmet vagy sorozatepizódot és a hozzá tartozó magyar változatot. Hat emlékezetes párossal idézzük fel a magyar szinkron világát!