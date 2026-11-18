Cooky is ott volt a lelátón a Magyarország–Észak-Írország 1–1-re végződő összecsapáson, és lapunknak exkluzívan értékelte a válogatott teljesítményét, valamint jól megmondta a magáét a kritikusoknak is.

A Magyarország–Észak-Írország mérkőzés kimenetelét nem látja tragikusan Cooky (Fotó: Origo)

Így látta Cooky Magyarország–Észak-Írország derbit

A Puskás Arénában több mint ötvenötezer szurkoló készült ünnepre, a belvárosban pedig már délután forralt bor, lángos és kürtős kalács illata lengte be a karácsonyi vásárt. A hangulat fergeteges volt, a tét pedig nem kisebb, mint az A-ligába való feljutás. Cooky fantasztikusan érezte magát a helyszínen, és egyáltalán nem ért egyet azokkal, akik már most kongatják a vészharangot: „Nagyszerűen játszottak a fiúk! Bár kár azért a bekapott gólért, elképesztő energiával küzdöttek az egész meccsen, a közönség pedig egyszerűen fantasztikus volt. Mindent beleadtak, egyetlen rossz szavunk sem lehet rájuk” – mesélte lapunknak lelkesen a népszerű rádiós.

Nem mellénk szegődött a szerencse

A találkozó persze hozott izgalmakat bőven. Már a bemelegítésnél rossz hír érkezett, hiszen Sallai Roland megsérült, így Bolla Bendegúz került a kezdőbe. Alig telt el öt perc, amikor Szoboszlai Dominik bombája a kapufán csattant. Az északírek fegyelmezetten, szinte kilenc emberrel védekeztek, ám a 35. percben Varga Barnabás csodás góllal törte meg a jeget, bevéve a csoportban addig gólt sem kapó rivális hálóját. A második félidőben aztán Devenny egy védhetetlen lövéssel egyenlített, így végül döntetlennel zárult a ki-ki meccs. Cooky szerint semmi sem hiányzott a csapatból, csupán a szerencse pártolt el tőlünk:

Most is a harmadik-negyedik percben ott volt a kapufa, a foci pedig egy kicsit a szerencséről is szól. Semmi rosszat nem lehet mondani róluk, ilyen a foci, pont ezért szeretjük

– tette hozzá.

Rengeteget fejlődött a magyar foci Cooky szerint

A meccs után a közösségi oldalakon azonnal elszabadultak az indulatok, sokan máris temetik a válogatottat. Cooky ezen szabályosan rosszul van, és keményen üzent a fanyalgóknak: „Nem érdemes elhamarkodott következtetéseket levonni. Most van egy jó flow a magyar válogatottban, jól dolgoznak, ismerik egymást, van koncepció a focira, nyomják, nem fáradnak el, futnak és harcolnak. Ahhoz képest, hogy milyen volt a magyar csapat néhány évvel ezelőtt, most már nagyon jó. Nem lehet mindig nyerni” – vélekedett a dj, aki szerint a drukkerek hajlamosak átesni a ló túloldalára, és nem szabad foglalkozni a negatív kommentelőkkel.