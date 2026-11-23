Lezárult Majoros Péter, azaz Majka ittas vezetési ügyének bírósági szakasza, miután az ügyészség elfogadta a rapperre kiszabott büntetést. A zenésznek 1,5 millió forint pénzbírságot kell fizetnie, 10 hónapig nem vezethet, a jogosítványa visszaszerzéséhez azonban az eltiltás letelte után is további kötelezettségnek kell eleget tennie.

Eldőlt Majka sorsa az ittas vezetési ügyben: ennyit kell fizetnie

Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Majka még 2025 decemberében ült volán mögé ittasan, majd Budapest IV. kerületében rendőrök igazoltatták. A történtekért később vállalta a felelősséget, az ügyben elsőként büntetővégzés született, amelyben 1,5 millió forint pénzbüntetést szabtak ki rá és 10 hónapra eltiltották a járművezetéstől. Az ügyészség azonban nem fogadta el a döntést, ezért tárgyalást kezdeményezett.

A rappernek november 17-én kellett megjelennie a bíróságon, ahol a Blikk szerint elismerte a váddal egyező tényállást. Azt is elmondta, hogy a vezetési tilalom jelentősen megnehezítette a mindennapjait, ugyanakkor tanult az esetből.

"Az elmúlt 11 hónapban kaptam kiképzést, hogy milyen jogsi nélkül. De tanultam is belőle, nem lehet soha többet az életben ilyet csinálni. Érzem a tettem súlyát, ennyi idős koromra megjött annyira az eszem, hogy tudom, ilyet nem lehet csinálni" – fogalmazott a bíróságon a zenész, aki különösen azt sajnálta, hogy a családi teendőkből sem tudja kivenni a részét a vezetés hiánya miatt.

"Legnagyobb szívfájdalmam, hogy a családot nem tudom vinni. Két gyerek, két suli, edzések, és most már tizenegy hónapja nem tudok ebben részt venni. Ez a hangulat pedig nem olyan jó otthon, hogy mindent a feleségemnek kell csinálnia" – mondta Majka.