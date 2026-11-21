Majka versenyzői közül Becz Bettinek múlt héten sajnos búcsúznia kellett a versenytől, de Szilver és WASP továbbjutottak, így ők továbbra is a rapperrel dolgoznak együtt. Az X-Faktor mentora ezzel kapcsolatban most lapunknak elárulta, hogy hogyan is kezeli a csapatát, és mennyire szigorú velük.

Majka X-Faktoros versenyzői egy barátot is kaptak a mentoruk személyében, bár a rapper könnyen vált hangnemet, ha elszalad velük a ló (Fotó: Markovics Gábor)

Majka az X-Faktor 2026-os évadában már harmadik alkalommal ült mentorszékbe, így igazán rutinosnak számít ezen a téren, de persze, ahogy minden évad más, úgy neki is mindig kicsit másképp kell viszonyulnia a versenyzőkhöz. Elmondása szerint az egyik legnagyobb különbség most a korábbi szériákhoz képest, hogy mindössze egyetlen rapper van a mezőnyben, amit egyáltalán nem is bán.

Minden évad teljesen más, hiszen más versenyzők vannak, de most például jelentősen kevesebb a rapperünk, sőt nálam van az egyetlen, ami különleges az elmúlt évadokhoz képest. Bár hozzáteszem, szerintem nagyon jót tesz a műsornak, hogy inkább énekesek vannak, és ezt azzal együtt gondolom így, hogy én magam inkább a rappereket képviselem igazán hitelesen

– kezdte Majka.

„Szerintem sokkal fontosabb az most, hogy jó éneklések legyenek, mert erre van szüksége a műsornak és a közönségnek. Persze Szilvert be lehet sorolni mindenféle kategóriába, akár énekesnek vagy rappernek is, de valójában WASP az, aki az utóbbit képviseli” – folytatta.

„A hangtechnikában nem igazán tudok segíteni, az Molnár Márta feladata, hogy kicsiszolják, én az vagyok, aki elmondja, amikor valami nem jó. Én főként a színpadi készségeiket tudom fejleszteni, ami ugyanolyan fontos, mint egy tökéletes éneklés. Szóval nyilván attól függetlenül, hogy nem tudok töltött káposztát csinálni, azt el tudom dönteni, hogy finom-e” – vallotta be viccelődve a zenész.

Becz Betti is az X-Faktor kiesői között volt múlt héten, de WASP és Szilver menetelnek tovább (Fotó: Markovics Gábor)

Majka csapata minden támogatást megkap

Ahogy az az adásokban lerí a rapperről, a versenyzőivel a színfalak mögött is igazán jó fej és támogató, bár elmondása szerint nem hiányzik belőle a szigor sem, ha épp arra van szükség.

„Én nagyon barátságos vagyok, mondhatjuk, hogy haveri viszonyt ápolok a versenyzőimmel, egy ideig legalábbis biztosan, utána viszont, ha valami nem tetszik, akkor szigorú is tudok lenni. De általában jó fej vagyok” – árulta el nevetve.

Ha elérik, hogy szigorú legyek, akkor elkezdek követelni, és tipikus tesi tanár típussá változom

– tette még hozzá poénkodva.