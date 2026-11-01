Hivatalosan is elkezdődött: Mariah Carey máris kiolvadt a karácsonyi szezonra

Mariah Carey ismét kijelentette: "Eljött az idő". A Grammy-díjas énekesnő, akinek 1994-es ünnepi slágere, az All I Want for Christmas Is You rendszeresen a legnépszerűbb szezonális dal a slágerlistákon, közzétette az ünnepek kezdetét beharangozó éves videóját.

Mariah Carey ismét "kiolvadt" november elején. Fotó: Peter Kneffel / dpa

A videó azzal kezdődik, hogy Carey a Hermit című számot énekli, amely egy olyan albumról származik, amelyet a 90-es évek közepén írt, és amelyen háttérénekesként működött közre. Majd, ahogy a dal véget ér, hirtelen minden egy téli csodaországgá változik, ahol a stílusosan felöltözött Carey egy karácsonyfa csúcsdíszeként jelenik meg. Végül jellegzetes magas hangján elénekli, hogy "It’s time" (Eljött az idő), és elindul az All I Want for Christmas Is You.

Már éves hagyománnyá vált, hogy Mariah Carey "kiolvad" november elején

Az énekesnő tavalyi videójában Billy Eichner is feltűnt egy elégedetlen manó szerepében, míg az azt megelőző évben Morticia Addamsből változott át a védjegyévé vált Télapóné-szerelésbe. 2023-ban szó szerint kiolvasztották, 2022-ben pedig egy szobabiciklin edzett a szezonra - írja az Entertainment Weekly.

Carey All I Want for Christmas Is You című slágere tavaly 22 nem egymást követő hetet töltött a Billboard Hot 100 élén, ezzel történelmet írva. Az év folyamán azonban Ella Langley Choosin’ Texas című countrydala átvette a vezetést, és már 25 hete él a csúcson.

Bár Carey dala az előző években rendszeresen visszatért a trónra, a novemberi listákon most Langley sikere dominál. A halloween elmúltával azonban ismét megkezdődik a karácsonyi szezon, így a rádiókban és a streaming-oldalakon hamarosan átveszik az irányítást az ünnepi klasszikusok.