A Marics Peti és Valkusz Milán által 2018-ban alapított VALMAR popduó az évek során páratlan sikereket ért el. Amellett, hogy Fonogram díjat nyertek el, a számaik rendre toplistásak, illetve a koncertjeiken is hatalmas tömeg gyűlik össze. A két énekes - akiket gyerekkori barátság fűz össze -, azonban manapság egyre inkább önállóan építi a karrierjét.

Marics Peti és Valkusz Milán már önállóan építi a karrierjét / Fotó: Nagy Zoltán

Önállóan építi a karrierjét Marics Peti és Valkusz Milán

Más utakon járunk, kezdve onnan, hogy két különböző televíziónál vagyunk, és Peti ugye színházazik is. Nehezen találjuk a közös időt, és az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy elkezdett különbözni a zenei világunk is. Ő inkább a hiphop felé húz, míg én sokkal inkább a rockot preferálom. De nincs is ezzel semmi baj. Megbeszéltük, hogy mindenki azt csinálja, amit szeretne

- nyilatkozta a Storynak Valkusz Milán, majd ezután sietett megnyugtatni mindenkit, a szólóalbumán lesz egy duett Petivel, és a VALMAR 2027-ben folytatja a koncertezést.

Az énekes a lapnak arról is mesélt, így, harmincévesen, kezd benőni a feje lágya.

Nem mondanám, hogy száz százalékig stabil vagyok, de nagyon jó útra tértem, és megpróbálom a legtöbbet kihozni magamból

- árulta el Milán, aki jelenleg egy rocklemezen dolgozik.