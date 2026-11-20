Péntek este nyolc órakor debütált az Origo YouTube-csatornáján a Viszony – Marsi Anikóval című podcast második epizódja, amelyben ezúttal Bálint Antónia a műsorvezető vendége. A beszélgetés során a korábbi szépségkirálynő édesanyja elvesztéséről is őszintén mesélt, a téma azonban Marsi Anikót is érzékenyen érintette. A felvétel idején ugyanis az ő édesanyja éppen kórházban feküdt, ráadásul súlyos egészségügyi problémákkal kellett szembenéznie.

A Viszony - Marsi Anikóval második vendége Bálint Antónia volt (Fotó: Origo)

Viszony - Marsi Anikóval: Megrendülten mesélt Bálint Antónia édesanyja három évvel ezelőtti haláláról

Bálint Antónia 2023 decemberében veszítette el az édesanyját, a gyász pedig hosszú időre maga alá temette. Mint elmondta, hónapokon keresztül szinte semmi másra nem tudott koncentrálni, a munkát is félretette. A családot ráadásul újabb nehézségek érték: édesapja néhány hónappal később infarktust kapott.

2023 decemberében halt meg anyukám, amit nagyon rosszul viseltem. Szerintem egy fél év biztos volt, hogy csak így feküdtem. Letettem a munkát, átmentem az ágyamba, lefeküdtem és ott feküdtem és hétvégéken is végig. Apukám is infarktust kapott pár hónappal azután, hogy anyu meghalt. 56 évig voltak együtt, szóval azt nem csodálom, hogy nem viselte jól. És nekem is volt egy ilyen egészségügyi probléma, azon is túl voltam

– idézte fel a nehéz időszakot.

Antónia ugyanakkor édesanyja egyik sokat emlegetett gondolatába kapaszkodik, amely szerint idővel minden történés értelmet nyer. Marsi Anikó azonban bevallotta, hogy vannak olyan veszteségek, amelyekre ő sem talál magyarázatot.

„Csak annyiban vitatkoznék, hogy mostanában történtek velem olyan dolgok, amelyekre egyáltalán nem találok magyarázatot, bármennyire is szeretnék. Amikor tavaly a 16 éves gyerekem egyik legjobb barátja meghalt, és nem baleset vagy drog miatt, akkor hiába próbálok arra koncentrálni, hogy talán valamit üzenni akar ezzel a Jóisten” – mondta Anikó.

Bálint Antónia ezután arról is beszélt, hogy édesanyja halála ellenére sem kérdőjelezte meg a hitét. Hozzátette, szerencsésnek érzi magát, amiért volt lehetősége elbúcsúzni tőle.