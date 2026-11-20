Péntek este nyolc órakor debütált az Origo YouTube-csatornáján a Viszony – Marsi Anikóval című podcast második epizódja, amelyben ezúttal Bálint Antónia a műsorvezető vendége. A beszélgetés során a korábbi szépségkirálynő édesanyja elvesztéséről is őszintén mesélt, a téma azonban Marsi Anikót is érzékenyen érintette. A felvétel idején ugyanis az ő édesanyja éppen kórházban feküdt, ráadásul súlyos egészségügyi problémákkal kellett szembenéznie.
Viszony - Marsi Anikóval: Megrendülten mesélt Bálint Antónia édesanyja három évvel ezelőtti haláláról
Bálint Antónia 2023 decemberében veszítette el az édesanyját, a gyász pedig hosszú időre maga alá temette. Mint elmondta, hónapokon keresztül szinte semmi másra nem tudott koncentrálni, a munkát is félretette. A családot ráadásul újabb nehézségek érték: édesapja néhány hónappal később infarktust kapott.
2023 decemberében halt meg anyukám, amit nagyon rosszul viseltem. Szerintem egy fél év biztos volt, hogy csak így feküdtem. Letettem a munkát, átmentem az ágyamba, lefeküdtem és ott feküdtem és hétvégéken is végig. Apukám is infarktust kapott pár hónappal azután, hogy anyu meghalt. 56 évig voltak együtt, szóval azt nem csodálom, hogy nem viselte jól. És nekem is volt egy ilyen egészségügyi probléma, azon is túl voltam
– idézte fel a nehéz időszakot.
Antónia ugyanakkor édesanyja egyik sokat emlegetett gondolatába kapaszkodik, amely szerint idővel minden történés értelmet nyer. Marsi Anikó azonban bevallotta, hogy vannak olyan veszteségek, amelyekre ő sem talál magyarázatot.
„Csak annyiban vitatkoznék, hogy mostanában történtek velem olyan dolgok, amelyekre egyáltalán nem találok magyarázatot, bármennyire is szeretnék. Amikor tavaly a 16 éves gyerekem egyik legjobb barátja meghalt, és nem baleset vagy drog miatt, akkor hiába próbálok arra koncentrálni, hogy talán valamit üzenni akar ezzel a Jóisten” – mondta Anikó.
Bálint Antónia ezután arról is beszélt, hogy édesanyja halála ellenére sem kérdőjelezte meg a hitét. Hozzátette, szerencsésnek érzi magát, amiért volt lehetősége elbúcsúzni tőle.
„Amikor anyukám meghalt, akkor nem gondoltam azt, hogy Úristen, nincsen Isten, szóval nekem hál' Istennek volt alkalmam elbúcsúzni tőle. Nem jutott az eszembe, hogy most milyen ez Isten, hogy elvette tőlem, hiszen egyébként jókor ment el, mert ő tüdőrákos volt. Erről nem is tudtam, hanem délelőtt 10 órakor megtudtam ezt, és kettőkor halt meg anyu. Ezután jött volna neki a szenvedés. Hiszen előtte nem voltak fájdalmai, hétvégén pedig még teljesen jól volt, és kedden halt meg.”
Marsi Anikó édesanyjának szívinfarktusa volt
Ez a téma azonban Marsi Anikónak túl ijesztővé vált, hiszen a beszélgetés ideje alatt édesanyja kórházban volt, ezért arra kérte vendégét, hogy inkább beszéljenek másról.
„Most megkérhetem, hogy lapozzunk? Csak azért, mert az édesanyámat nemrég vitték be az intenzív osztályra. Egyáltalán nem gondoltunk arra, hogy ilyen problémája lehet, minden másra számítottunk, csak erre nem” – mondta a műsorvezető.
Az Origo megkeresésére Anikó részletesen is beszámolt arról, mi történt az édesanyjával, és hogyan van most. Elárulta, hogy az elmúlt időszakban egymást érték a nehézségek: édesanyjánál először egy súlyos gerincsérvet diagnosztizáltak, amely miatt már járni is alig tudott, annyira fájtak a lábai. Miközben ennek kezelését megkezdték, nem emiatt, de szívinfarktust is kapott. Szerencsére mindez Budapesten történt, így azonnal a Városmajori Szívklinikára szállították, ahol még aznap éjszaka megműtötték, és stentet is kapott.
Anyukámnál csőstül jött a baj, egyszerre történt minden. Most viszont azt tudom mondani, hogy tegnapelőtt végre kijöttünk a kórházból. Azóta Balatonfűzfő és Szolnok között ingázom, Budapestet is érintve, hogy mindent meg tudjak oldani, és édesanyámnak is segíthessek. A szívinfarktus után néhány nap intenzív kezelés következett, majd szív- és mozgásrehabilitációra is szüksége volt. Ráadásul kiderült, hogy cukorbetegsége is van. Most viszont már mondhatom, hogy anyukám mozog, és mosolyogni is tud. Úgy gondolom, hogy ember legyen a talpán, aki kibírja ezt a fájdalmat… De anyukám igazi ember a talpán!
–mesélte Anikó, aki a történtek ellenére is megkönnyebbülten beszélt arról, hogy édesanyja túl van a nehezebb időszakon.
„Illetve életünk legnehezebb időszakon sosem lesz, sosem legyünk túl. A nővérem elvesztése a tavalyi évben feldolgozhatatlan trauma. El sem tudom ezt képzelni, anyaként hogyan lehet túlélni. De élünk és küzdünk, amivel tudunk, azzal farkasszemet nézünk.”
A felépülés idején a családtagok is összefogtak, hogy mindenben segítsék őket. A műsorvezető különösen hálás az édesanyja környezetében élőknek is, akik rengeteg támogatást nyújtottak nekik.
Annyira imádom anyukám szomszédait, ismerőseit és barátait, hogy azt el sem tudom mondani. Amikor meglátták, hogy hazajöttünk, szinte ünnepeltek minket. Ráadásul ott segítenek, ahol csak tudnak: jönnek a kutyusunkat, Ropit sétáltatni, és anyukámnak is mindenben segítenek. Rollátorral már ő is ki tud menni. Szóval hihetetlenül jó érzés megtapasztalni, mennyire kedvesek az emberek
– mondta.
Anikó szerint különös kettősséget él meg mostanában: miközben az interneten sokszor egészen más hangnemmel találkozik, a hétköznapokban rengeteg szeretetet és segítőkészséget tapasztal. Úgy érzi, a való életben az emberek sokkal inkább fordulnak egymás felé megértéssel, mint ahogyan azt az online tér alapján gondolnánk.
„Néha olyan érzésem van, mintha kettévált volna az életem. Az interneten zajlik valami egészen földöntúli, hangos és indulatos világ, közben a való életben azt tapasztalom, hogy az emberek mosolyognak, kedvesek, normálisak és segítenek. Nem a másik szemére vetik, ha rossz napjuk van, hanem szeretettel fordulnak hozzá. Nagyon furcsa, de egyben csodálatos is ezt megtapasztalni” – fogalmazott Marsi Anikó.