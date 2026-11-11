Marsi Anikó visszatér a képernyőre: az Origón indul új műsora

Új szerepben láthatják viszont a nézők Marsi Anikót: a TV2 egykori műsorvezetője ezúttal egy beszélgetős műsor háziasszonyaként tér vissza a képernyőre, méghozzá az Origón. A Viszony – Marsi Anikóval című produkcióban ismert emberekkel ül majd le beszélgetni, és olyan történeteket szeretne előcsalogatni vendégeiből, amelyek túlmutatnak a szokásos interjúkon. Az első epizód november 13-án, 20 órakor debütál az Origo YouTube-csatornáján.

Az Origo YouTube-csatornáján pénteken debütál a Viszony - Marsi Anikóval első adása (Fotó: Origo)

Marsi Anikó fiatalon kezdte a televíziózást

A műsorvezető láthatóan nagy lelkesedéssel vágott bele az új kihívásba. Elárulta, hogy a híradózás mellett nagyon hiányzott neki az alkotói szabadság, hiszen abban a műfajban jóval kevesebb lehetősége volt arra, hogy saját elképzeléseit megvalósítsa. Az új formátum éppen ezért különösen közel áll hozzá: kötetlenebb környezetben, felszabadultan beszélgethet vendégeivel.

Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Most nem fogok időben hátrafelé arról beszélni, hogy mennyire nem kreatív dolog híradó műsorvezetőnek lenni. De nem egy olyan feladat, ami nagyon sok önállóságot és teret engedne az embernek a munkájában. Nekem ez borzasztóan hiányzott, és amikor jött ez a lehetőség, hogy én itt leülhetek – akár melegítőbe is öltözhetek és mamuszba is jöhetek, merthogy ez olyan otthonos érzést ad –, ettől boldog voltam, és azt gondoltam, hogy a beszélgetéseknek meg csupa jónak kell lenniük, és akkor minden rendben lesz.

Marsi Anikó továbbra is a TV2 kötelékében marad, de lehetőséget kapott a csatornától, hogy egy új oldalát is megmutathassa a képernyőn. A Viszony - Marsi Anikóval pedig azért is testhezálló műsor számára, hiszen anno többek közt Batiz András, Holló Márta, Jáksó László és Kolosi Péter osztálytársaként Horváth Ádám Kossuth-díjas rendezőtől tanulta meg, milyen a jó műsorvezető a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.

A műsor címe első hallásra akár félreérthető is lehet, ám Marsi Anikó gyorsan tisztázta, hogy nem a magánéletéről, hanem az elmúlt három évtizedben kialakult emberi kapcsolatairól szól majd a produkció.

Az elképzeléseink szerint ugye a műsornak valami olyasmi a címe, hogy Marsi Anikó viszonyai, ami nem az én szerelmi életemet takarja remélhetőleg, hanem sokkal inkább azt, hogy ebben az elmúlt harminc évben, amiből sokat töltöttem kamerák előtt, lettek ilyen-olyan kapcsolataim, ilyen-olyan viszonyaim.

„Van olyan, akivel csak egyszer-kétszer találkoztam, de látom az ő életútját is folyamatosan, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van vele, hogy van, hogy milyen beszélgetésekbe tudunk belebonyolódni. És arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogyha lesznek olyan vendégeim, akikkel itt fogok először megismerkedni, akkor velük milyen mély beszélgetéseket lehet itt kialakítani, mennyire érdekes beszélgetéseket tudunk folytatni. Magyarul, hogy milyen viszonyba tudok keveredni velük itt egy ilyen beszélgetésben.”