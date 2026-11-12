Rubint Réka megrázó vallomást tett betegségéről a Viszony - Marsi Anikóval első adásában

Marsi Anikó neve az elmúlt években összeforrt a TV2 Tényekkel, de most egy új oldaláról mutatja meg magát a képernyőn. November 13-án, 20:00-kor elindul az új műsora az Origo YouTube-csatornáján. A Viszony - Marsi Anikóval című produkcióban ismert emberekkel ül majd le beszélgetni, és olyan történeteket szeretne előcsalogatni vendégeiből, amelyek túlmutatnak a szokásos interjúkon. Az első adásban régi kedves barátnője, Rubint Réka ült le vele szembe, de csajos fecsegésre ne számítson senki. Réka ugyanis olyan megrázó részletességgel beszél a betegségével folytatott harcról, ahogyan az ember csak a bizalmasának mer.

Rubint Réka sokszor csak a könnyeivel küszködve tudott mesélni az átélt fájdalmakról a Viszony - Marsi Anikóval első adásában (Fotó: Origo)

Rubint Réka rákelleni küzdelme erőt ad sokaknak

A Viszony - Marsi Anikóval első adásábán nemcsak a fájdalmas mindennapok fizikai és lelki gyötrelmei kerülnek szóba, de Rubint Réka arról is beszél, hogy miként hatott a személyiségére a betegsége. Mert egy ekkora csapás a lényünk minden egyes aspektusára hatással van.

Ma már nem akarom mindenáron megváltani és elhúzni a világot a hátamon. Csak annyit váltani meg belőle és húzni, amennyi jól esik.

Az első adásból az is kiderül majd Marsi Anikó személyes történetein keresztül, hogy mennyi erőt képes adni másoknak Réka még úgy is, hogy ő neki is szüksége van sokszor minden egyes utolsó erejére, hogy kibírja az adott kezelését, vagy éppen annak a mellékhatását. Ahogy most is, az interjú felvétele után néhány nappal éppen sugárkezelésen vesz részt.

Rubint Réka megrázó vallomása a Viszony - Marsi Anikóval első adásában most pénteken, este 20:00-tól tekinthető meg az Origo YouTube-oldalán.

November 13-án elindul a Viszony - Marsi Anikóval (Fotó: Origo)

Marsi Anikó új műsorával nagy álma vált valóra

A műsorvezető szerint az elmúlt harminc évben rengeteg emberi történet részese lett a televíziózásnak köszönhetően.

„Az elmúlt harminc évet tényleg ebben a közegben töltöttem el, a televíziózásban, a lámpák között és a többi, és azt gondolom, hogy lettek, születtek, voltak nagyon érdekes emberi történeteim. Valamelyikből barátság lett, valamelyikből kevésbé, valamelyik munkakapcsolat és a többi, de a nézőké az ítélet. Tehát hiába kezdem el őket győzködni, hogy gyertek ide, először nekem kell letenni a bizonyítékot az asztalra, hogy ezek tényleg jó beszélgetések lesznek. Ha azok lesznek, akkor jönnek és nézni fogják.”