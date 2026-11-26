Újabb izgalmas adással jelentkezik pénteken a Viszony – Marsi Anikóval! A műsor harmadik epizódjában egy olyan vendég érkezik, akinek életútja, múltja és személyes történetei rengeteg kérdést vetnek fel. Most lerántjuk a leplet arról, kivel beszélget legközelebb Marsi Anikó: a péntek esti adás vendége nem más, mint Ambrus Attila, vagyis a Viszkis!

Marsi Anikó legújabb vendége Ambrus Attila, azaz a Viszkis (Fotó: MEDIAWORKS)

A Viszkis lesz Marsi Anikó új műsorának a következő vendége

A nézők már megszokhatták, hogy a Viszony – Marsi Anikóval nem hétköznapi beszélgetéseket kínál. A műsorban olyan témák kerülnek elő, amelyekről sokszor nehéz nyíltan beszélni, a vendégek pedig őszintén mesélnek életük meghatározó pillanatairól, döntéseikről és azokról a tapasztalatokról, amelyek formálták őket. A harmadik adásban sem lesz ez másként: Ambrus Attila kendőzetlen őszinteséggel idézi fel a múltját, és olyan kérdésekre is választ ad, amelyek talán még a nézőkben is régóta megfogalmazódtak.

Marsi Anikó és Ambrus Attila korábban még soha nem találkoztak egymással, ám ez egyáltalán nem akadályozta meg őket abban, hogy egy igazán izgalmas, tartalmas beszélgetést folytassanak. A Viszkis ezúttal élete valamennyi fontos szakaszáról mesél: szóba kerül a múltja, a döntései, és az is, hogyan látja ma mindazt, amin keresztülment. A beszélgetés egyik különösen elgondolkodtató része, amikor Ambrus Attila arról is elmondja a véleményét, vajon mi történt volna vele, ha annak idején nem rabol bankot. Hogyan alakult volna az élete, milyen ember lenne ma, és vajon merre vezetett volna az útja, ha más döntéseket hoz? A kérdésre adott válasza minden bizonnyal sokakat meglep és elgondolkodtat majd. A Viszkis olyan személyes témákat is érint, amelyekről ritkán hallhatunk tőle ennyire nyíltan. Az életéről, a múltjáról és az elmúlásról is beszél.

Marsi Anikó és Ambrus Attila rengeteg mély témát érintettek a beszélgetés során (Fotó: MEDIAWORKS)

Marsi Anikó korábbi vendégei is őszintén vallottak az életükről

A Viszony – Marsi Anikóval első vendége Rubint Réka volt, a második adásban pedig Bálint Antónia ült le a műsorvezetővel. Mindkét beszélgetés számos érdekes és személyes témát érintett, a harmadik epizód pedig újabb izgalmas történeteket ígér.