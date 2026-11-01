Kiverte a biztosítékot Martha Stewart halloweeni jelmeze: még bejegyzését is törölte a híres tévés

Martha Stewart kapott némi bírálatot, miután közzétett, majd gyorsan törölt egy fotót a halloweeni jelmezéről, amin egy éhes, szegény embert alakít.

Kiverte a biztosítékot a Martha Stewart halloweeni jelmeze. Fotó: Ron Adar / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Kiverte a biztosítékot a Martha Stewart halloweeni jelmeze

Az azóta eltávolított fotón Martha szakadt ruhákban látható, koszos arccal, miközben egy táblát tart a kezében, amelyen az áll: "ÉHES VAGYOK, SEGÍTS!". A képet a jelek szerint egy olyan Instagram-bejegyzésbe válogatta be, amely a QVC-n, egy globális videós kereskedelmi platformon értékesített gyertyáit népszerűsítette, mielőtt törölték volna.

A képaláírásban a híres tévés, akinek a becsült nettó vagyona 400 millió dollár, azt írta: „A QVC gyertyáim tökéletesek Halloweenre!!!”. Az ehhez társított szegényember-jelmez, azonban már kevésbé hozta meg az emberek ünnepi hangulatát. A bejegyzés a Redditen is körbement, ahol a felhasználók tömegei gyorsan elítélték a jelmezt, valóságtól elrugaszkodottnak, sértőnek és kellemetlennek nevezve azt - írta a TMZ.