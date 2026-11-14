Dallos Bogi a döntésével alaposan felpaprikázta Herceg Erikát a Megasztárban

A mesterek csapatai összeálltak, a versenyzőknek pedig most ezen csapatokban kellett bizonyítaniuk, ám nem mindenki tudott élni a lehetőséggel. Dallos Bogi versenyzője Szabó Csillag veszélyzónába került. A történet azért érdekes, mert a fiatal lány korábban Herceg Erika csapatába tartozott, azonban a mesternő Lizát választotta továbbjutónak a párbajukban. Ekkor lépett közbe Dallos Bogi, aki felajánlotta a biztos továbbjutást Csillagnak a Megasztár középdöntőjéből. Most azonban mégis a veszélyzónába küldte.

Megasztár 2026: Csillagot újra a kiesés veszélyezteti (Fotó: TV2)

Megasztár: Ezért került veszélyzónába Csillag

A két mesternő között már korábban is komoly feszültséget okozott Szabó Csillag sorsa. Csillagnak távoznia kellett volna a középdöntőből, Dallos Bogi azonban nem fogadta el a döntést: felállt, a versenyző után ment, és felajánlotta neki, hogy folytassa az ő csapatában a versenyt. A lépésből komoly konfliktus lett. Herceg Erika elkapta Bogi karját, és azt mondta, nem engedi át Csillagot, majd feldúltan kivonult a stúdióból. A történtek után később így nyilatkozott lapunknak:

Én már csak arra kaptam fel a fejemet, hogy ugrik fel és megy ki utána. És az volt a baj, hogy én kigondoltam magamban egy szcenáriót, hogy valahogy én ezt a lányt úgyis vissza fogom hozni, mert én szerettem volna vele foglalkozni

Most, az élő show előtti csapatfeladatban azonban Csillag nem tudta megmutatni, miért érdemes továbbjutnia. A szöveget elfelejtette, így produkciója nem sikerült jól sajnos. Végül Dallos Bogi őt találta a leggyengébbnek csapatában, és veszélyzónába küldte. A döntés után Herceg Erika nem rejtette véka alá a véleményét.