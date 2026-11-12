Dallos Bogi megszólalt, miért ejtette ki igazságtalanul Krizbai Tecát a Megasztárból – Teca meglepően reagált

A Megasztár egyik legvitatottabb döntése volt, amikor Dallos Boginak Krizbai Teca és Mata Ricsi közül kellett választania. A mester végül Ricsinek szavazott bizalmat, Teca pedig kiesett a versenyből. A történtek után sok néző igazságtalannak érezte a döntést, különösen annak fényében, hogy Mata Ricsi a következő párbaján felkészületlenül állt színpadra, a dalszöveget is papírról olvasta. A zsűritag a Lelkizünk? podcastjében látta vendégül Tecát, ahol egyszer és mindenkorra pontot tettek az ügy végére. Teca nem haragszik Bogira, de azt sajnálja, hogy annak idején nem tudták átbeszélni a döntés hátterét.

Megasztár 2026: Dallos Bogi őszintén vallott döntéséről (Fotó: TV2)

Dallos Bogi elárulta, miért féltette Krizbai Tecát a Megasztártól

Bogi már a beszélgetés elején leszögezte, hogy Teca nem azért esett ki a versenyből, mert rosszul teljesített volna.

Úgy érzem, hogy igazságtalanul korán ért véget a te utad a műsorban, és bennem már akkor megfogalmazódott, hogy fel foglak keresni, és beszélgetni veled, kicsit jobban megismerni. Én egy nagyon tehetséges és értékes embernek tartalak, akit megmondom őszintén, hogy picit féltettem a kereskedelmi tévés tehetségkutatótól. Ez joggal lehetett bennem?

– kérdezte Bogi. Teca elmondta, hogy a verseny alatt rengeteg hitet és támogatást kapott Bogitól, és megtiszteltetésnek érezte, hogy vele dolgozhatott. A féltést ugyanakkor bizonyos szempontból megértette, és így válaszolt: