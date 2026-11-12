Dallos Bogi megszólalt, miért ejtette ki igazságtalanul Krizbai Tecát a Megasztárból – Teca meglepően reagált

A Megasztár egyik legvitatottabb döntése volt, amikor Dallos Boginak Krizbai Teca és Mata Ricsi közül kellett választania. A mester végül Ricsinek szavazott bizalmat, Teca pedig kiesett a versenyből. A történtek után sok néző igazságtalannak érezte a döntést, különösen annak fényében, hogy Mata Ricsi a következő párbaján felkészületlenül állt színpadra, a dalszöveget is papírról olvasta. A zsűritag a Lelkizünk? podcastjében látta vendégül Tecát, ahol egyszer és mindenkorra pontot tettek az ügy végére. Teca nem haragszik Bogira, de azt sajnálja, hogy annak idején nem tudták átbeszélni a döntés hátterét.
Dallos Bogi elárulta, miért féltette Krizbai Tecát a Megasztártól
Bogi már a beszélgetés elején leszögezte, hogy Teca nem azért esett ki a versenyből, mert rosszul teljesített volna.
Úgy érzem, hogy igazságtalanul korán ért véget a te utad a műsorban, és bennem már akkor megfogalmazódott, hogy fel foglak keresni, és beszélgetni veled, kicsit jobban megismerni. Én egy nagyon tehetséges és értékes embernek tartalak, akit megmondom őszintén, hogy picit féltettem a kereskedelmi tévés tehetségkutatótól. Ez joggal lehetett bennem?
– kérdezte Bogi. Teca elmondta, hogy a verseny alatt rengeteg hitet és támogatást kapott Bogitól, és megtiszteltetésnek érezte, hogy vele dolgozhatott. A féltést ugyanakkor bizonyos szempontból megértette, és így válaszolt:
A féltésedet valamilyen szinten jogosnak éreztem, mert ma már teljesen mások ezek a tehetségkutató versenyek, mint 15 évvel ezelőtt voltak. Én csak azt sajnálom, hogy nem tudtunk erről akkor leülni és beszélgetni, mert elmondtam volna, hogy én ezt hogyan tudtam volna áthidalni. Azt viszont őszintén mondom, hogy veled kapcsolatban semmilyen negatív érzésem nem volt. A csapattársamtól pedig egyáltalán nem sajnáltam a továbbjutást. Csak azért voltam csalódott, mert nekem a Megasztár tényleg a bakancslistámon volt. Szerettem volna még benne lenni, tovább menni, együtt dolgozni veled, és az egész élményt
– fogalmazott Teca. Dallos Bogi a beszélgetés végén elmondta, hogy három jó énekes állt előtte, akik remekül teljesítettek, és abban a pillanatban mérlegelve hozta meg a döntést. Hangsúlyozta azonban, hogy nehéz szívvel választott, és mindennek ellenére Teca teljesítményével teljesen elégedett volt.