Dallos Bogi nagyot koppant a Megasztárban: Puskás Peti miatt hozta meg a rossz döntését Ördög Nóra szerint

Komoly fordulatot vett a Megasztár középdöntője után Mata Ricsi története. Dallos Bogi Krizbai Teca és Ricsi közül végül utóbbit választotta a párbajfordulóra, ám a fiatal énekes a következő lehetőségével sem tudott úgy élni, ahogyan az egy versenyzőtől elvárt: Ricsi újra felkészületlenül állt színpadra. Ezúttal nemcsak a mesterek, de Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna is értetlenül álltak a történtek előtt.

Megasztár 2026: Dallos Bogi elengedte Krizbai Teca kezét (Fotó: TV2)

Megasztár: Mata Ricsi papírról olvasta a szöveget a párbaján

Már a párbaj előtt felmerült a kérdés, hogy Ricsi mennyire vette komolyan a feladatot. Lékai-Kiss Ramóna külön is rákérdezett, készült-e a produkcióra, a válasza azonban nem sok jót ígért. Elmondása szerint hajnali háromkor feküdt le, előtte még bulizott is, ráadásul a dalszöveget is papírról szerette volna olvasni a színpadon. A produkció során aztán valóban nehezen boldogult a szöveggel, ami a mestereknél is kiverte a biztosítékot. Dallos Bogi sem tudta leplezni csalódottságát.

Ricsi, nem tudom eldönteni, hogy akarod-e ezt a versenyt

– mondta neki. Ördög Nóra is úgy érezte, hogy a fiatal énekes hozzáállása megkérdőjelezhető. „Gyakorlatilag azt a bizalmat, ami a Bogi belefektetett, azt egyszerűen nem hálálta meg” – fogalmazta a műsorvezető.