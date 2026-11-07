Dallos Bogi nagyot koppant a Megasztárban: Puskás Peti miatt hozta meg a rossz döntését Ördög Nóra szerint

Komoly fordulatot vett a Megasztár középdöntője után Mata Ricsi története. Dallos Bogi Krizbai Teca és Ricsi közül végül utóbbit választotta a párbajfordulóra, ám a fiatal énekes a következő lehetőségével sem tudott úgy élni, ahogyan az egy versenyzőtől elvárt: Ricsi újra felkészületlenül állt színpadra. Ezúttal nemcsak a mesterek, de Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna is értetlenül álltak a történtek előtt.
Megasztár: Mata Ricsi papírról olvasta a szöveget a párbaján
Már a párbaj előtt felmerült a kérdés, hogy Ricsi mennyire vette komolyan a feladatot. Lékai-Kiss Ramóna külön is rákérdezett, készült-e a produkcióra, a válasza azonban nem sok jót ígért. Elmondása szerint hajnali háromkor feküdt le, előtte még bulizott is, ráadásul a dalszöveget is papírról szerette volna olvasni a színpadon. A produkció során aztán valóban nehezen boldogult a szöveggel, ami a mestereknél is kiverte a biztosítékot. Dallos Bogi sem tudta leplezni csalódottságát.
Ricsi, nem tudom eldönteni, hogy akarod-e ezt a versenyt
– mondta neki. Ördög Nóra is úgy érezte, hogy a fiatal énekes hozzáállása megkérdőjelezhető. „Gyakorlatilag azt a bizalmat, ami a Bogi belefektetett, azt egyszerűen nem hálálta meg” – fogalmazta a műsorvezető.
A történtek azért is voltak különösen fájdalmasak, mert Bogi korábban Krizbai Teca helyett szavazott bizalmat Ricsinek. Ördög Nóráék szerint a mentor ekkor még nem mérte fel, milyen döntést hozott, a párbajon azonban szembesülnie kellett annak következményeivel. Ráadásul kiderült, Bogi számára az is különleges jelentőséggel bírt, hogy Ricsi korábban a férje, Puskás Peti versenyzője volt az X-Faktorban.
Az van, hogy nyilván Petinek voltál korábban versenyzője. Egy őstehetség vagy. Végigkísérte az egész ország, ahogy te felnőttél. És én most is tudom, hogy te egy csodálatos énekes vagy. De elengedlek most ebből a műsorból
– mondta sírva Dallos Bogi. Ördög Nóra a kulisszák mögött ennél is keményebben fogalmazott: „Kizárólag a Puskás Peti miatt vitte tovább ezt a fiút, és most tudja, hogy rossz döntést hozott.” Mata Ricsi számára ezzel véget ért a Megasztár, Krizbai Teca pedig már nem kapott újabb esélyt.