Elképesztő fordulattal zárult a TV2 Megasztár Megaházának utolsó szakasza: a mesterek az utolsó pillanatban úgy döntöttek, fittyet hánynak a műsorkészítők által szabott keretekre, és átírják a játékszabályokat. Az eredeti tervek szerint csupán nyolc énekes juthatott volna tovább, ám a mesterek közös döntése nyomán végül kilenc versenyző vághat neki az élő adásoknak. A drámai húzásnak köszönhetően Herceg Erika sem maradt versenyző nélkül, így Szűcs Liza nevető kilencedikként csatlakozhatott a mezőnyhöz.

A Megasztár 2026-os évadának mai adása elképesztő fordulattal ért véget (Fotó: TV2)

Váratlan továbbjutás a Megasztárban

A rendhagyó döntést feszült pillanatok előzték meg, hiszen Herceg Erika csapata könnyen elvérezhetett volna a hajrában, ezért nyíltan a társaihoz fordult segítségért: „Most nem korteskedni fogok, a rám való tekintettel kérlek, adjatok nekem egy esélyt...” – kérlelte a többieket, hogy ne maradjon munka nélkül az élő műsorokban. A patthelyzetet végül Puskás-Dallos Bogi egy merész ötlettel oldotta fel, amelyre senki sem számított:

Hallgass meg, Erika, van egy ötletem, mit szóltok, ha szabályt módosítunk? Elvisszük kilencediknek, viszont eggyel többen esnek ki az első élő show-ban

– vetette fel Bogi, az indítványra pedig Marics Peti és T. Danny is azonnal rábólintott. Így végül összeállt a Megasztár élő show-jának teljes névsora: Helfy Roxána, Ignácz Péter, Rubay Laci, Kovács Barnabás, Szűcs Liza, Glazzard Olivér, Guba Imi, Kokics Dominika Korinna, valamint a Papp Norbi–Vadász Sanyi páros bizonyíthat a nagyszínpadon.

Kezdődnek az élő adások

A mezőny nemcsak zeneileg ígérkezik sokszínűnek, hanem elképesztő emberi sorsokat is felvonultat. A továbbjutók között van kismama, egyikük a forgatások alatt veszítette el az édesapját, de visszatérő tehetségkutató-sztárok és teljesen új arcok is egymásnak feszülnek majd, így garantált a feszültség november 28-án, amikor elstartol az első élő show a TV2 képernyőjén.