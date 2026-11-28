Óriási fordulatot vett Shodeinde Dorka élete, az énekesnő nemcsak visszatalált önmagához és a zenéhez, de rögtön egy, az elmúlt tizenöt év történetét feldolgozó dallal vág neki a Megasztár 2026 élő adásainak. A háromgyermekes édesanya őszintén beszélt arról, hogyan hozta el számára a felszabadulást az önszeretet, miért szorította most háttérbe az ismerkedést, és hogyan bátorította őt az álmai követésére a kisfia.

A Megasztár énekesnője alig várja már, hogy színpadra léphessen és bizonyíthasson (Fotó: TV2)

Saját dallal készül a Megasztár tehetsége

Különleges és érzelmekkel teli időszakot él meg Shodeinde Dorka, aki hamarosan a Megasztár élő show-jában bizonyíthat a közönségnek. Az énekesnő elárulta, hogy a műsor és az azzal járó lehetőségek szinte azonnal elindítottak benne egy mély belső átalakulást. A nyitódal, a Láncok – amelyet Herceg Erikától kapott – az énekesnő elmúlt tizenöt évét és nehézségeit idézi meg, egyszerre szól párkapcsolati élményekről, valamint arról, milyen út vezetett el idáig nőként, feleségként és édesanyaként:

Olyan, mintha az én életemre lett volna szabva, meg az én történetemre, így az elmúlt 15 évben, amiket megéltem

– mondta Dorka, aki szerint a dalban hatalmas női erő és szimbolika rejlik. A közös munkát is rendkívül gyümölcsözőnek ítélte: „Erikával abszolút annyira egy hullámhosszon voltunk, hogy nagyon jó volt a közös munka, és tökéletesen értette, hogy én miben vagyok, mit érzek, miken mentem át”– árulta el.

Nehéz időszakon kerekedett felül

Az énekesnő arról is őszintén vallott, hogy bár az idei évben sorra nyíltak meg előtte a kapuk a zene és a műsor révén, a magánéletében komoly kihívásokkal kellett szembenéznie: párkapcsolati gondok, anyagi nehézségek, többszöri autómeghibásodás és munkahelyváltás is tarkította a mindennapjait: „Mindig történt valami rossz, de aztán mindig történt valami pozitív is, ami visszabillentett” – mesélte majd hozzátette: „Ami a legfontosabb, amit én megéltem idén, az az, hogy én soha nem adtam fel” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a hite és a spirituális nyitottsága mellett idén végre az önszeretet került az előtérbe, mert korábban mindig másokat tett az első helyre a saját kárára.