Végérvényesen magunk mögött hagytuk a válogatókat és a fordulatokban bővelkedő Megaházas adásokat, szombat este 19:00-tól élőben jelentkezik a TV2-n a Megasztár vadonatúj évadának első élő show-ja. Innentől már nincs mellébeszélés, a tehetségkutató magasabb fokozatra kapcsol, és rögtön egy óriási újdonsággal indul az este, ugyanis Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna most először fogják közösen vezetni az élő adást.

A Megasztár 2026 új műsorvezető párossal készül (Fotó: Mediaworks)

A Megasztár új évadában már eddig is példátlan dolgokat láthattunk

A pénteki Mokkában Puskás-Dallos Bogi idézte fel az elmúlt hetek legemlékezetesebb pillanatait. Szó esett a mesterek közötti konfliktusokról és a heves vitákról is, amelyekből a korábbi fordulókban sem volt hiány, és valószínűleg az élő show-ban sem lesz csendesebb a hangulat. Bogi arról is beszélt, amit már az Aktívban megtudhattunk néhány nappal ezelőtt, miszerint az egyik versenyzője, Guba Imi úgy döntött, feladja a küzdelmet. Így az énekesnő két versenyzővel, Kokics Dominikával és Ignácz Petivel vág neki az élő adásnak. Az énekesnő mindkettőjükben feltétel nélkül bízik, kiemelte a tehetségüket, és azt mondta, a felkészülésben minden támogatást megadott nekik. Már most érzi a lámpalázat helyettük is, és azt szeretné, hogy kihozzák magukból a legjobbat, egyben bizonyítanák a színpadon mégis miért jutottak el idáig.

Itt arról is írtunk, hogy T. Danny miként ül majd be a zsűribe az élő show-ra. Az este ráadásul nemcsak a versenyzők produkcióiról szól majd, hanem visszatér a színpadra az előző évad győztese, Lengyel Johanna is, aki egy saját dalával lép fel extra produkcióként.

Akik a tévéközvetítés mellett még több részletre kíváncsiak, azoknak érdemes figyelniük a TV2 Play-t és a Megasztár TikTok-oldalát is. Az adásszünetekben Goják Jana jelentkezik be, aki megmutatja, mi történik a kamerákon túl, és több kulisszatitkot is elárul a mesterekről és a versenyzőkről. A tét pedig nem kisebb, mint a döntőbe kerülés, hiszen az est végére a 9 fős mezőny 4-re fog zsugorodni.

A cikkünk folyamatosan frissül, az élő adás legfrissebb pillanatait és fejleményeit az este során végig követjük.