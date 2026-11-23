Nem áll színpadra a Megasztár 2026 szombati első élő show-jában a plágiummal vádolt Guba Imi. A 17 éves versenyző a TV2 Aktív című műsorában jelentette be, hogy kiszáll a versenyből, mint köztudott volt: a válogatón sajátjaként előadott Gyere, anya, igyunk most egyet valójában Csík Laci 2019-es szerzeménye. A fiatal énekes képtelen színpadra lépni, hiszen úgy érzi, nem lenne fair a többi versenyzővel szemben.

A Megasztár tehetsége visszalépett a műsortól (Fotó: TV2)

A Megasztár énekese beismerte, hogy hibázott

„Elkövettem egy nagyon nagy hibát. Szeretném feladni a versenyt, így látom fairnek a versenyzőkkel és magammal szemben is. Nagyon sajnálom” – nyilatkozta Imi, aki bár megkapta a megbocsátást Csík Lacitól, úgy érezte, nem maradhat tovább. A bejelentés után durva üzenetek záporoztak rá a neten, tolvajnak nevezték, és a származása miatt is sok támadást kapott. Imi szerint azonban nem ezek a momentumok voltak a legnehezebbek.

Ez nem is érdekelt igazából, csak az érdekelt, hogy Dallos Boginak, a mesteremnek összetörtem a szívét

– vallotta be. A családi hátteréről azt mondta: „Ugyan szerény körülmények között lakunk, de a családi összetartás nagyon ott van. Hálás vagyok anyukámnak, hogy ilyen jó hozzám és mindig mellettem van, akkor is, ha rossz vagyok.”

A mestere sem ment el szó nélkül mellette

Puskás-Dallos Bogi is reagált az esetre. Mint elmondta, amikor kiderült a turpisság, egy világ omlott össze benne, mert a válogatón épp maga a dal személyessége fogta meg leginkább: „A verseny során mi ezt nem tudtuk, hogy ez így van. Nagyon sokszor nyúltam vissza ehhez a produkcióhoz, nagyon sokszor mondtam azt, hogy ennek a srácnak itt a helye, hiszen milyen jó dalt írt, mennyire megérintett a dal. Nemcsak emiatt hittem benne, nagyon tehetséges fiatal. De szerintem nagyon fontos, hogy vállaljuk a tetteinkért a felelősséget” – fogalmazott a mentor, aki hozzátette: a nyílt szembenézés miatt végül sokat nőtt a szemében Imi.

Imi most arra készül, hogy a saját tehetségét csiszolja tovább – szerinte ez komoly lecke volt –, a nézők pedig arra várnak, hogy nyolcan maradnak-e az első élő adásra, vagy beugrik valaki a helyére. Erre szerdán 18:45-kor derül fény egy újabb bejelentésben.