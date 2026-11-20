Javában zajlik a Megasztár 2026-os évada, hamarosan pedig a versenyzők számára is elérkezik az egyik legizgalmasabb időszak: az élő show-k szakasza. A TV2 tehetségkutatója több mint két évtizede indult útjára, és azóta számos olyan énekest ismert meg általa az ország, akiknek a győzelem gyökeresen megváltoztatta az életét. De vajon mi történt velük azóta? Ki épített országos, sőt nemzetközi karriert, ki alapított családot, és kik azok, akik az elmúlt években a magánéletükben is nagy fordulatokat éltek át? Összegyűjtöttük a Megasztár eddigi nyolc győztesét és azt, hogyan alakult a sorsuk a műsor után.

A Megasztár idei évadának zsűrije azon van, hogy a legjobb énekesek jussanak be az élő show-ba (Fotó: Szabolcs László)

A Megasztár első győztese révbe ért

A Megasztár első győztese Tóth Vera volt, aki mindössze 19 évesen nyerte meg a versenyt. Az énekesnő azóta is aktív szereplője a hazai zenei életnek, rendszeresen koncertezik és televíziós produkciókban is többször feltűnt az évek során. A magánéletében is boldog időszakot élt meg: 2023-ban feleségül ment szerelméhez, Pauli Zoltánhoz, akivel közösen Palkonyán is tevékenykednek. Emellett látványos életmódváltáson ment keresztül, és több mint hetven kilótól szabadult meg.

Tóth Vera óriási átalakuláson ment keresztül (Fotó: Ladóczki Balázs)

A zene mellett a család is fontos szerepet játszik Caramel életében

Molnár Ferenc Caramel a Megasztár második szériájában aratott győzelmet, és azóta a magyar könnyűzene egyik meghatározó előadójává vált. Számos slágerrel, albummal és koncerttel bizonyította, hogy nem véletlenül nyert a tehetségkutatóban: dalszerzőként szintén elismert, és televíziós műsorokban is szerepet vállalt. Magánéletében szintén révbe ért, feleségével, Szilágyi Szilvivel több mint egy évtizede alkotnak egy párt. Két gyermekük született, Szofi és Miron, az énekes pedig többször beszélt arról, milyen fontos számára a családja.

Caramelnek két gyermeke született (Fotó: Kiss János)

Óriási megtiszteltetés érte a harmadik győztest

Rúzsa Magdi a harmadik évad megnyerése után elképesztő karriert futott be: mára az ország egyik legsikeresebb énekesnője, dalait generációk ismerik, koncertjein pedig rendszeresen megtelnek a nézőterek. Szakmai elismerésekből sem szenvedett hiányt, 2026-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. A magánéletében is nagy változások történtek: férjével három gyermeket nevelnek, 2022-ben ugyanis hármasikreknek adott életet. Bár a családját igyekszik óvni a nyilvánosságtól, időnként megoszt néhány meghitt pillanatot a követőivel.